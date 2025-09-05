Francia prohíbe «vestimentas religiosas» en la escuela oficial de jueces
El Gobierno galo pretende defender el laicismo en las instituciones públicas del país
Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:29
El Gobierno de Francia ha anunciado este viernes una modificación de la normativa de la Escuela Nacional de la Magistratura -donde se forman jueces y ... fiscales- para prohibir que ninguno de los alumnos use «vestimentas con connotaciones religiosas», para defender el laicismo.
«La laicidad debe ser protegida y respetada por todos en nuestra sociedad», expresó el ministro de Justicia galo, Gérald Darmanin, quien abogó por el especial respeto a este principio «en los lugares que forman a quienes administrarán la justicia del mañana».
Su departamento atribuye en un documento interno este cambio al aumento de alumnos con prendas a las que atribuye una simbología religiosa, en particular del velo islámico, según ha revelado la cadena de televisión CNews. «La neutralidad de los futuros magistrados tiene que ser indiscutible», ha apostillado Darmanin en un mensaje publicado en la red social X.
