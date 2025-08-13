El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bomberos portugueses lucha contra las llamas. Efe

Europa se quema bajo su peor ola de calor

Los incendios consumen más de 971.000 hectáreas, el doble de lo habitual, en Francia, Italia, España, Grecia, Portugal, los Balcanes y hasta en Escocia

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:16

Europa arde. El cambio climático tiene sobre ella el efecto de una lupa al sol. Según la Organización Meteorológica Mundial, el Viejo Continente se está ... calentando a un ritmo que duplica la media global. Más calor, más sequía y, claro, más incendios. El fuego devora bosques, campos y casas en países como Francia, Italia, Portugal, España, Grecia, Turquía, Croacia, Montenegro, Albania... Incluso en el Norte, en la verde y fría Escocia. Los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, difundidos por la CNN, asustan: hasta el pasado martes, las llamas habían consumido 971.246 hectáreas, más del doble que a estas alturas de veranos anteriores. Si se mantiene este ritmo, 2025 será el peor año desde que hay registros.

