Europa se quema bajo su peor ola de calor

Europa arde. El cambio climático tiene sobre ella el efecto de una lupa al sol. Según la Organización Meteorológica Mundial, el Viejo Continente se está ... calentando a un ritmo que duplica la media global. Más calor, más sequía y, claro, más incendios. El fuego devora bosques, campos y casas en países como Francia, Italia, Portugal, España, Grecia, Turquía, Croacia, Montenegro, Albania... Incluso en el Norte, en la verde y fría Escocia. Los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, difundidos por la CNN, asustan: hasta el pasado martes, las llamas habían consumido 971.246 hectáreas, más del doble que a estas alturas de veranos anteriores. Si se mantiene este ritmo, 2025 será el peor año desde que hay registros.

El termómetro no engaña: los últimos cinco años han sido los más calurosos en Europa. Es una tendencia. Las olas de calor como la actual son cada vez más frecuentes y más prolongadas. Los cambios en la circulación atmosférica y marina del Atlántico Norte están alterando los patrones climáticos. La estable Europa sufre un mayor número de episodios de lluvias torrenciales y de temperaturas extremas como las que estos días han facilitado la propagación de los incendios.

«Nos estamos cocinando vivos», lamenta Alexandre Favaios, alcalde de Vila Real, un distrito del norte de Portugal que lucha desde hace diez días contra el fuego. En Trancoso, en el centro del país, cerca de 1.200 bomberos han sido movilizados para contener un fuego que ya ha quemado más de 8.000 hectáreas. El Gobierno de Luís Montenegro ha tenido que pedir ayuda a Marruecos debido a las averías en algunos de sus hidroaviones. En total, más de 15.000 efectivos colaboran en las labores de extinción por todo el territorio. Hasta ahora y según el Instituto Nacional de Gestión Forestal, se han calcinado 63.000 hectáreas en 2025.

Grecia lleva todo el verano peleando con las llamas. Hay desplegados 5.000 bomberos y 62 aviones junto a varios buques de la Guardia Costera. «El riesgo de incendio es muy alto en la mayoría de las áreas del país», alerta Vassilis Vathrakoyiannis, portavoz del servicio de extinción. Había al menos 23 focos activos, incluido uno en la afueras de Patras, la tercera ciudad helena. Los fuertes vientos –de más de 80 kilómetros por hora– complican los trabajos, especialmente en algunos puntos como la isla Quíos. Las autoridades griegas se han visto obligadas a solicitar a la Unión Europea el envío de cuatro hidroaviones. Más de 20.000 hectáreas han sido devastadas desde junio. La situación es similar en Turquía.

Récord de temperatura

Francia, que presume con razón de ser una de las mejores postales de Europa, parecía hasta hace poco inmune al fuego. Eso se terminó. Con temperaturas que rondan los 40 grados, el 'Hexágono' hierve. El lunes, 80 estaciones meteorológicas batieron su récord. En Burdeos se alcanzaron los 41,6º, su techo histórico. En el departamento sureño de Aude (Carcasona) se mantiene la alarma ante el riesgo de reactivación del gigantesco incendio que quemó 16.000 hectáreas.

Portugal Los bomberos tratan de sofocar un incendio en Casal do Monte. AFP Grecia El fuego declarado en la aldea de Volissos, en la isla de Quíos, alcanzó un antiguo molino. EFE Montenegro Un bombero trata de salvar a los animales de un centro de protección rodeado por las llamas cerca de Buljarica y Canj. Reuters Turquía Una vivienda arrasada por el incendio desatado en Canakkale. Reuters Escocia En Arthur's Seat, en Edimburgo, se han enfrentado también estos días a las llamas. Reuters 1 /

La ola de calor también afecta a Italia. El Ministerio de Salud declaró la alerta máxima por temperaturas elevadas en ciudades como Florencia, Roma y Venecia. La situación ha mejorado. Los servicios de extinción han controlado las llamas en las laderas del volcán Vesubio, en Nápoles. Los bomberos también apagaron otros ocho incendios en el resto del territorio transalpino. Cerca, en Albania, falleció un hombre de 80 años al quemarse su casa. Es una de las, al menos, cinco víctimas registradas en el continente en los últimos días. Las columnas de humo también oscurecen los cielos de Montenegro y Croacia.

El fuego no se queda en el Sur. Escocia ha registrado los incendios forestales más extensos de su historia reciente. Los científicos advierten de que la crisis climática se traducirá en fenómenos extremos cada vez más habituales y devastadores. Y esa tendencia se multiplica por dos en la vieja Europa.