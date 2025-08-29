Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni

El escándalo ha estallado en Italia por la difusión de imágenes íntimas de mujeres, entre ellas figuras públicas como Giorgia Meloni, en chats privados con ... cerca de 200.000 suscriptores. Las autoridades italianas han abierto una investigación sobre las actividades de un portal en internet en el que se colgaban fotos extraídas de sus redes sociales o fotomontajes. Además de la primera ministra, circulaban imágenes pornográficas de su hermana Arianna o de la influencer Chiara Ferragni, así como de otras personas famosas o mujeres anónimas que los usuarios comentaban con frases vulgares, machistas y sexistas.

Los grupos privados en redes sociales con miles de usuarios donde se difunde contenido de índole sexual de novias, amigas o incluso familiares se han expandido en la última década. Se compartían fotos de mujeres robadas, manipuladas o tomadas de sus redes sociales sin ningún consentimiento. En España, este mismo mes de agosto, la Guardia Civil cerró en Telegram un chat de pervertidos, con entre 400 y 600 participantes y del que se han identificado al menos 27 víctimas. A finales de 2024, la revista digital NiT destapó que más de 70.000 hombres portugueses formaban parte de grupos en los que compartían contenidos íntimos y no consentidos, también en Telegram. Allí, se repartían sin autorización de las víctimas desde fotografías de mujeres que, sin más, paseaban por la calle, hasta imágenes íntimas de sus parejas o vídeos de relaciones sexuales.

En Italia se trata del segundo caso en apenas dos semanas. A mediados de agosto, la Policía cerró el grupo de Facebook 'Mia Moglie', donde 32.000 hombres mercadeaban con fotos íntimas de sus parejas. Ahora el país alpino asiste y con indignación a la clausura de la plataforma Phica. La Policía Postal, responsable de este tipo de casos, ha comenzado ya a recibir las denuncias de supuestas víctimas. Las imágenes de las mujeres eran robadas de los perfiles personales en las redes sociales u obtenidas de sus apariciones en la televisión, como ocurría con las políticas, artistas y profesionales de los medios de comunicación. Luego se alteraban, haciendo zoom sobre los pechos, la entrepierna o el trasero, o directamente se manipulaban con la Inteligencia Artificial para que tuvieran un valor erótico o pornográfico.

Los investigadores han enviado un primer informe a la Fiscalía y prevén que en los próximos días el volumen de quejas aumente, habida cuenta de la repercusión mediática del caso, según la agencia de noticias AdnKronos. El nombre de la primera ministra Meloni ha sido uno de los que más revuelo ha generado. En declaraciones al 'Corriere della Sera', la política conservadora expresó sentirse «muy disgustada y asqueada por lo que ha pasado. Quiero mostrar mi solidaridad y cercanía a todas las mujeres que han sido ofendidas, insultadas y violadas en su intimidad por los gestores de este foro y por sus 'usuarios», lamentó.

Se compartían, además, imágenes de la líder del Partido Democrático Elly Schlein, la eurodiputada Alessandra Moretti o la exministra Maria Elena Boschi. También de chicas anónimas en la playa, adolescentes a la salida del colegio o madres que subieron inocentes imágenes familiares a Instagram. «Es descorazonador constatar que en 2025 haya todavía quien considere normal y legítimo pisotear la dignidad de una mujer y hacerle insultos sexistas y vulgares, escondiéndose además detrás del anonimato o de un teclado», añadió al citado diario la primera ministra italiana, que animó a denunciar de inmediato estos casos ante la Policía Postal.

«Uso indebido»

La primera en denunciar públicamente el foro Phica.eu, abierto desde 2005, fue Valeria Campagna, vicesecretaria del Partido Democrático (PD) en el Lazio, la región central italiana. Tras buscar su nombre en internet, descubrió con horror que existía toda una sección dedicada a su persona. «No solo imágenes en traje de baño, sino momentos de mi vida pública y privada. Debajo, comentarios sexistas, vulgares, violentos. Estoy asqueada, enfadada y decepcionada. Pero no puedo callar: esta historia no me concierne solo a mí, nos concierne a todas», escribió en un post en Facebook.

El portal Phica está ya cerrado y sus responsables han lamentado en un comunicado que lo que nació como «una plataforma para el debate» haya dado a pie a un «comportamiento tóxico» y a un «uso indebido». «Por esta razón, con gran pesar, hemos decidido cerrar y eliminar permanentemente el contenido que estaba mal», ha anunciado la plataforma, que ha reivindicado que siempre ha colaborado con las autoridades en diversas investigaciones.

«Respeto y dignidad»

La ministra de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, ha prometido que el Gobierno, «el primero presidido por una mujer» en Italia, promoverá medidas específicas para vigilar este tipo de portales y reivindicar «el respeto y la dignidad». En este sentido, aspira a que internet sea «un espacio de liberad» y no uno de «represión y faltas de respeto», especialmente para los más jóvenes, días después de que saliese a la luz un grupo de Facebook con más de 30.000 miembros en el que también se difundían imágenes íntimas de mujeres. De manera simultánea, la Policía Postal italiana y la Fiscalía de Roma abrieron una investigación después de que más de 1.000 mujeres denuncien la publicación sin su consentimiento de imágenes privadas.

Pese a que ya hayan sido cerrados tanto Phica.net como el grupo de Facebook 'Mia moglie', muchas víctimas denuncian que el contenido ha sido trasladado a otras plataformas o canales de Internet. Los expertos advierten de la dificultad para identificar a los propietarios y participantes de estos grupos, con gran cantidad de material pornografico y que suponen una violanción a la intimidad de las mujeres. Y es que el grueso de sus usuarios se esconde tras perfiles falsos y números de teléfono desechables difíciles de identificar.