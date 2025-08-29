El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La primera ministra Giorgia Meloni se encuentra entre las víctimas. E. C.

Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni

La Policía investiga un chat privado con cerca de 200.000 suscriptores que comentaban las imágenes, robadas o manipuladas, con frases vulgares y machistas

Silvia Osorio
Darío Menor

Silvia Osorio y Darío Menor

Roma

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:44

El escándalo ha estallado en Italia por la difusión de imágenes íntimas de mujeres, entre ellas figuras públicas como Giorgia Meloni, en chats privados con ... cerca de 200.000 suscriptores. Las autoridades italianas han abierto una investigación sobre las actividades de un portal en internet en el que se colgaban fotos extraídas de sus redes sociales o fotomontajes. Además de la primera ministra, circulaban imágenes pornográficas de su hermana Arianna o de la influencer Chiara Ferragni, así como de otras personas famosas o mujeres anónimas que los usuarios comentaban con frases vulgares, machistas y sexistas.

