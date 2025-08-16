El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tres jóvenes reclutas se entrenan antes de acudir al frente. EFE

La cumbre no detiene la guerra: nuevos bombardeos sobre Ucrania y 139 combates en el frente

Moscú disparó un misil y lanzó 85 drones contra Sumi, Donetsk, Chernígov y Dnipropetrovsk, al tiempo que los ucranianos tratan de frenar el rápido avance ruso en el Donetsk

M. Pérez

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:52

La cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin no ha detenido ni siquiera durante unos minutos la guerra en Ucrania. El ejército de Kiev ha ... denunciado que su enemido ha lanzado esta madrugada 85 drones y un misil balístico contra las regiones ucranianas de Sumi, Donetsk, Chernígov y Dnipropetrovsk. Las fuerzas de defensa lograron neutraliza 61 aviones no tripulados mientras el resto causó graves daños en zonas pobladas, aunque este sábado no se habían reportado víctimas. Mientras los dos líderes discutíanen Alaska, sus ejércitos mantuvieron 139 combates en la línea del frente, donde los ucranianos tratan de detener la incursión de los rusos, que en un asalto sorpresa intentan hacerse con toda la región de Donetsk.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  3. 3 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  6. 6

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  7. 7

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía
  8. 8

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  9. 9

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  10. 10

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La cumbre no detiene la guerra: nuevos bombardeos sobre Ucrania y 139 combates en el frente

La cumbre no detiene la guerra: nuevos bombardeos sobre Ucrania y 139 combates en el frente