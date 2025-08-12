El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia. Afp

Cuatro niños que conducían un coche robado atropellan y matan a una mujer en Italia

Los menores, de 13, 12 y 11 años, viven en un campamento nómada a las afueras de Milán que el viceprimer ministro Salvini quiere «arrasar»

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 12 de agosto 2025, 20:35

Trece, doce y once años tienen los cuatro niños que el lunes atropellaron mortalmente a una mujer de 71 años cuando conducían un coche robado ... por las afueras de Milán. Los chicos, nacidos en Italia en familias de origen bosnio, residen en un campamento nómada ubicado a pocos kilómetros del lugar donde se produjo este incidente que ha reabierto el debate en Italia sobre la integración social del colectivo 'rom', como se conoce a las personas de etnia gitana provenientes de Europa oriental.

