Cuatro niños que conducían un coche robado atropellan y matan a una mujer en Italia

Trece, doce y once años tienen los cuatro niños que el lunes atropellaron mortalmente a una mujer de 71 años cuando conducían un coche robado ... por las afueras de Milán. Los chicos, nacidos en Italia en familias de origen bosnio, residen en un campamento nómada ubicado a pocos kilómetros del lugar donde se produjo este incidente que ha reabierto el debate en Italia sobre la integración social del colectivo 'rom', como se conoce a las personas de etnia gitana provenientes de Europa oriental.

Matteo Salvini, viceprimer ministro y líder de la Liga, uno de los partidos que sostienen a la coalición gubernamental de derechas, exigió que se desmantele «de inmediato» y que sea «arrasado» el campamento donde viven los niños y sus familias. También pidió Salvini, muy habituado a arremeter contra los miembros de este colectivo, al igual que contra los migrantes, que fueran arrestados y se les retirara la patria potestad a los «seudopadres» de los menores, a los que relacionó con «años de robos y violencias» en la zona.

Gracias a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, los agentes de la Policía local lograron este martes localizar e identificar a los cuatro chicos, dos de los cuales son hermanos y entre los que hay una niña. Aún no está claro quién conducía el vehículo, que había sido robado la noche anterior a un grupo de turistas franceses recién llegados a la capital lombarda.

No pueden ser procesados

Aunque el fiscal de Milán encargado del caso, Enrico Pavone, abrió una investigación por homicidio con el agravante de la omisión de socorro, ya que los cuatro menores salieron corriendo del coche tras atropellar a la mujer, ninguno de ellos podrá ser procesado al no haber cumplido la edad mínima de 14 años. Los dos hijos de la víctima, que se llamaba Cecilia De Astis y estaba jubilada, habían pedido a los menores que hicieran «examen de conciencia» y se entregaran ante las autoridades.

La mujer fue atropellada mientras esperaba en una parada del tranvía con el que pretendía regresar a casa: acabó con su vida el Citroen Ds4 blanco que conducían los niños y que llegó por la calle a toda velocidad, se subió a la acera y arremetió contra ella para estamparse finalmente contra una señal de tráfico.

Attilio Fontana, presidente de Lombardía, la región a la que pertenece Milán, y compañero de filas de Salvini en la Liga, consideró que lo sucedido «no es un incidente», sino el resultado de «una cadena de ilegalidades, arrogancia e impunidad que viene de lejos y que no puede tolerarse más». El alcalde de Milán, Beppe Sala, de centro izquierda, lamentó por su parte las «especulaciones avergonzantes» realizadas por los políticos de la Liga con motivo de este mortal atropello. También recordó al Gobierno su responsabilidad a la hora de gestionar los campamentos 'rom' y destacó que el Ayuntamiento de la capital lombarda ha conseguido cerrar 24 de estos asentamientos ilegales en los últimos 12 años.

Quejas de los vecinos

Los vecinos de la zona donde vivían los cuatro menores responsables del suceso llevaban años quejándose del aumento de la criminalidad, siendo habituales los robos de automóviles. Dos coches quemados fueron encontrados a poca distancia de las caravanas donde residen los niños con sus familias.

«Llegan con las caravanas y van por ahí cometiendo robos y rompiendo los cristales de los vehículos. Hay muchos y resulta difícil saber su proveniencia. Muchos de ellos son menores presumiblemente de origen 'rom', comentó Paolo Steffano, sacerdote encargado de las cuatro parroquias de la zona, en declaraciones al diario'Il Giornale'. Steffano aseguró haber visto en una ocasión a un chico de unos 13 años conduciendo un Mercedes. «Estos muchachos conducen ya todos desde los 12 o los 13 años».