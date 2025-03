Cierra el aeropuerto de Hamburgo por el adelanto inesperado de la huelga de servicios públicos

El sindicato de servicios públicos Verdi ha adelantado inesperadamente y sin previo aviso a este domingo de manera selectiva la huelga que estaba prevista para ... el lunes en los once grandes aeropuertos de Alemania. Sólo lo ha hecho, por ahora, en el aeródromo de Hamburgo. El paro ha obligado a cerrar la totalidad del tráfico aéreo en la principal ciudad del norte del país. Antes de que el cese de la actividad se hiciera completamente efectivo pudieron aterrizar o despegar unos 10 aviones de las 144 llegadas y 139 salidas previstas para este jornada. El resto ha sido anulado.

La huelga en el aeródromo de la ciudad portuaria estaba previsto que comenzara a última hora del domingo con el turno nocturno. «El sindicato ha paralizado el aeropuerto sin cumplir con los plazos mínimos de aviso y justo cuando comienzan las vacaciones de primavera hamburguesas. Verdi no hace sino perjudicar a la población», denunció Katja Bromm, portavoz de prensa de la infraestructura, visiblemente indignada por la maniobra sindical, que no tuvo aviso previo alguno y pilló a las compañías aéreas completamente de imprevisto.

«La huelga es necesaria para que sus efectos sean notados realmente», subrayó a su vez un portavoz sindical, quien acusó a los gestores del aeropuerto de Hamburgo de echar mano de esquiroles cuando tiene tiempo de preparar medidas contra un paro anunciado. Añadió que la central es consciente de los inconvenientes que causan a los pasajeros, pero destacó que la medida es necesaria para presionar a una patronal que sigue sin hacer una oferta concreta en la negociación para el convenio colectivo de los 2,5 millones de empleados públicos en Alemania.

Más de 3.400 vuelos suspendidos

Más consecuencias tendrá la huelga de 24 horas convocada por Verdi en los once principales aeropuertos de Alemania, que el lunes paralizará prácticamente el tráfico aéreo en todo el país. Más de 500.000 personas no podrán volar. Un cálculo de la asociación alemana de aeródromos comerciales ADV destaca que previsiblemente se verán suspendidos más de 3.400 vuelos. Algunas instalaciones como la de Berlín anunciaron ya este sábado que no abrirán sus puertas. Todos pidieron a los viajeros afectados que se pongan en contacto con sus compañías aéreas para modificar sus billetes.

«El sindicato ha paralizado el aeropuerto sin cumplir con los plazos mínimos de aviso y justo cuando comienzan las vacaciones de primavera hamburguesas. No hace sino perjudicar a la población» Katja Bromm Portavoz del aeropuerto de Hamburgo

El paro afecta a los empleados responsables del 'ckeck-in' de los pasajeros y la gestión de equipajes, pero también al personal en tierra que se encarga de atender a los aviones. El sindicato Verdi lleva semanas negociando con representantes del Gobierno federal, los Ejecutivos de los Estados federados y los municipios para la firma de un nuevo convenio para los trabajadores públicos, para quienes demanda aumentos salariales del 8% o subidas de sueldo mínimas de 350 euros mensuales, así como otras mejoras laborales. La patronal del sector afirma que esas exigencias son impagables, pero aún no ha hecho una contraoferta.