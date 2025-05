Bruselas dejará en manos de los países europeos la devolución de migrante a terceros países seguros

La Comisión Europea continúa con sus planes para facilitar los retornos de los migrantes que lleguen de forma irregular a la Unión Europea (UE). Este ... martes, Bruselas ha propuesto nuevas reglas para facilitar a los Estados miembros la aplicación del concepto «tercer país seguro», lo que servirá para acelerar los procesos de asilo, reducir la presión sobre los sistemas de acogida de los países europeos, a la vez que mantendrá el respeto por los Derechos Humanos.

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ya dejó caer hace unos meses -tras la caída del régimen de Al Assad en Siria- que debía revisarse el concepto de «tercer país seguro», abriendo la puerta al retorno de los refugiados sirios al país. Esta iniciativa que ahora propone la Comisión permitirá a los países europeos declarar inadmisible una petición de asilo cuando se considere que la persona solicitante puede recibir protección efectiva en un tercer país, que según la nueva propuesta «no tiene por qué tener ninguna conexión con el solicitante», al contrario de lo que establece la normativa actual.

Esta modificación forma parte de las reformas que se contemplan dentro del Pacto de Migración y Asilo y que dejará en manos de los Estados miembros decidir si enviar o no a un solicitante de asilo a un tercer país seguro. Otro de los cambios introducidos es que los países que los migrantes crucen antes de llegar a la UE podrán ser considerados como «tercer país seguro» y si no hay ninguna consexión de tránsito, el concepto se podrá aplicar si existe un acuerdo entre los países en cuestión, una opción que no se aplicará en el caso de los menores no acompañados.

La propuesta de Bruselas busca evitar retrasos en los procedimientos y evitar abusos, además incluye la obligación de que los Estados miembros informen a la Comisión y a los demás países europeos antes de concluir acuerdos con terceros países seguros, lo que permitirá al Ejecutivo ocmunitario monitorizar que esos acuerdos vayan en línea con la ley comunitaria. Para ser considerados seguros, los terceros países tienen que cumplir determinadas condiciones como la protección contra devoluciones, la ausencia de un riesgo de recibir daño, amenazas a la vida, libertad de religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas, así como la posibilidad de recibir protección efectiva.