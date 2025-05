La BBC indemnizará con 100.000 euros a Gerry Adams por difamación

El exlíder del Sinn Féin irlandés Gerry Adams recibirá 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios tras ganar este viernes en Dublín un ... juicio contra la BBC. El jurado del Alto Tribunal considera «difamatorio» un programa de esta cadena pública emitido en 2016 en el que un testigo afirmó que Adams había dado el visto bueno al asesinato de un espía británico en 2006.

Según el tribunal, los responsables del programa de televisión 'Spotlight', producido por la cadena pública en Irlanda del Norte, no actuaron «de buena fe o de manera justa y razonable». Como consecuencia, la BBC deberá indemnizar a Gerry Adams, que entre 1983 y 2018 dirigió el Sinn Féin, un partido que defiende la reunificación de Irlanda.

Los hechos juzgados se refieren a un episodio de un programa de investigación de la BBC sobre Irlanda del Norte difundido en 2016. En ese capítulo, un testigo anónimo acusaba a Adams de haber tenido la «última palabra» sobre el asesinato de Denis Donaldson, uno de los dirigentes de su partido, algo que el político siempre ha negado.

En 2005, Adams reveló en una rueda de prensa que Donaldson espiaba dentro del Sinn Féin para el MI5, la agencia de inteligencia británica. El dirigente acusado confesó al final haber espiado para los servicios secretos británicos durante más de veinte años. Acabó expulsado del partido cuando se descubrió su doble identidad y se retiró a una remota cabaña del condado irlandés de Donegal. Allí fue asesinado por unos desconocidos en abril de 2006.

Inicialmente, la investigación sobre la autoría de este crimen se centró en el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, pero tres años después la facción disidente IRA Auténtico se responsabilizó de la muerte del exjefe de administración del partido en Stormont (sede de la Asamblea de Irlanda del Norte).

Adams acusó a la BBC de no haber respetado sus normas editoriales y de haber dañado gravemente su reputación con aquel «ataque injustificado». La cadena británica, por su parte, afirmó haber actuado «de buena fe» y «en interés del público». Según la BBC, otras cinco personas corroboraron la acusación, que fue presentada en el programa como una afirmación, sin que fuera un hecho probado.

Daña su reputación de «pacificador»

El exlíder político, de 76 años, demandó al grupo audiovisual británico ante la justicia irlandesa, ya que el programa y un artículo relacionado fueron difundidos en ese país. Adams acusó a la BBCde dañar su reputación como «pacificador» de Irlanda del Norte.

Sobre el asunto de la reputación, la defensa de la cadena sostuvo que Adams no podía reclamar daños y perjuicios porque, entre otras cosas, nunca había condenado públicamente las acciones armadas del IRA. «Dice que el programa sostiene que autorizó un asesinato, pero no puede reclamar daños y perjuicios por eso porque esa es precisamente la reputación que tenía. Es una persona que organizó y autorizó la violencia», llegó a exponer el abogado de la BBC, Eoin McCullough. Pero no ha convencido al tribunal.

Más de 3.600 personas murieron durante las tres décadas que duró aquel conflicto, que concluyó con el acuerdo de paz de 1998. Gerry Adams, que fue uno de los negociadores de ese acuerdo, siempre ha negado haber sido miembro del IRA.