Alexander Stubb, presidente de Finlandia y amigo de Trump. Reuters

Jugador de golf, políglota y defensor de la OTAN, así es el presidente europeo que ha conquistado a Trump

El finlandés Alexander Stubb se ganó al líder norteamericano durante un partido en su club de Palm Beach y ahora le aconseja sobre Putin

María Rego

María Rego

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:54

Cuando Alexander Stubb recibió en marzo una invitación de Donald Trump para reunirse en su campo de golf de Palm Beach, en Florida, no sabía ... muy bien si el inquilino de la Casa Blanca le quería como cady o buscaba un buen rival con el que medirse. Por si acaso, y consciente del valor de que el republicano le abriera las puertas de uno de sus clubes, el presidente finlandés retomó los palos y practicó durante varios días a cubierto. El líder báltico no se llevó el partido -ambos se fotografiaron con trofeos idénticos- pero forjó una valiosa amistad con el magnate, que acostumbra a desconfiar de casi todo lo que no suena a acento norteamericano. «Es un gran jugador», le alabó desde su red social, Truth.

