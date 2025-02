Acusan al Gobierno de Italia de espiar a periodistas y activistas de ONGs

Las autoridades italianas habrían utilizado un sofisticado programa informático para espiar el teléfono móvil de Francesco Cancellato, director de Fanpage, un diario online que destapó el antisemitismo en las juventudes del partido de Giorgia Meloni, así como el de Luca Casarini, fundador de Mediterranea Saving ... Humans, una de las oenegés que socorren a inmigrantes en el Mediterráneo y a las que el Gobierno de Giorgia Meloni trata de dificultar su labor.

Los dos recibieron un mensaje de Meta, propietaria de Whatsapp, advirtiéndoles de que a través de esta aplicación habrían sido espiados con un programa ofrecido por la empresa tecnológica Paragon Solutions que generalmente se utiliza en ámbito militar. Unas 90 personas en 14 países, entre ellos España, sufrieron ataques similares por medio del 'software' de esta corporación israelí, que ha interrumpido su relación con las autoridades italianas por violar el código ético del contrato al utilizarlo supuestamente contra periodistas y activistas, según informó el diario británico 'The Guardian' citando fuentes confidenciales. Paragon Solutions, que trabaja sólo con Estados Unidos y sus países aliados, tenía como clientes en Italia a uno de los cuerpos policiales y a los servicios secretos.

El Ejecutivo de Meloni confirmó que siete ciudadanos italianos han sido víctimas de un ataque 'hacker' por medio de un programa difundido a través de Whatsapp, aunque excluyó que detrás de esta acción estén los servicios secretos. También aseguró el Gobierno que no espía a periodistas y se mostró dispuesto a ofrecer ulteriores explicaciones del caso a la comisión parlamentaria encargada de estos asuntos. Los partidos de la oposición de izquierdas, por su parte, exigieron al Gabinete de Meloni que comparezca cuanto antes en el Parlamento para aclarar si han sido espiados reporteros y activistas de los derechos humanos, lo que supondría una vulneración de la legislación italiana y europea.

«El problema es para la democracia»

«Gente como yo, que no tenemos nada que esconder, no tiene problemas. El problema es para la democracia», advirtió Casarini en una entrevista en la Rai. Cancellato, por su parte, considera que el Gobierno está mintiendo: «Dice que no ha espiado a ningún periodista o activista pero entones, ¿por qué Paragon ha roto su contrato con Italia por violación de las normas de uso después de que estallara el escándalo?» El periodista pidió explicaciones al Ejecutivo y recordó cómo Citizen Lab, el centro de estudios canadiense que ha descubierto el ataque, ha pedido una investigación independiente sobre el caso.