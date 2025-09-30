El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

YouTube pagará casi 21 millones de euros para cerrar una demanda de Trump por suspenderle su cuenta

Es la tercera plataforma de redes sociales en llegar a un acuerdo con el presidente de EE UU por eliminarle sus perfiles tras el asalto al Capitolio en 2021

José Domínguez

José Domínguez

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:25

YouTube ha aceptado un acuerdo judicial por el que pagará casi 21 millones de euros (24,5 milllones de dólares) a Donald Trump para resolver la demanda que interpuso en 2021 el actual presidente de EE UU por haberle suspendido su cuenta tras los graves disturbios que se produjeron el 6 de enero de 2021 tras el asalto al Capitolio de personas contrarias a la victoria en las elecciones del demócrata Joe Biden y que se saldó con cinco muertos. Este pacto, según ha informado el periódico Wall Street Journal, pone fin a las demandas que presentó el líder republicano a grandes empresas tecnológicas por suspenderles sus perfiles por la misma razón. Meta ya aceptó en enero abonar a Trump 21,3 millones de euros (25 millones) y en febrero X también acordó un pago de otros 8,5 millones de euros (10 millones de dólares).

YouTube pagará 18,7 millones de euros a la organización sin fines de lucro Trust for The National Mall, dedicada a «restaurar, preservar y elevar el National Mall, para apoyar la construcción del Salón de Baile Estatal de la Casa Blanca», según señala un documento judicial. Se trata de un proyecto que Trump desarrolla y por el que se levantará en el edificio presidencial un recinto similar al que tiene en su propiedad privada en Mar-a-Lago. La compañía de redes sociales también destinará el resto del dinero pactado para acerrar acuerdos con otros demandantes sin ánimo de lucro como American Conservative Union y la escritora Naomi Wolf.

La cuenta de YouTube fue suspendida tras los disturbios de 2021 alegando que los vídeos del republicano infringían las políticas de la plataforma contra contenido que pudiera incitar a la violencia El canal se reactivó en marzo de 2023.

