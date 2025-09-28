El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los tiroreos se suceden en la actualidad de Estados Unidos. Efe

Varios heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego sufre un incendio

El autor de los disparos ha sido abatido, según informan las autoridades

T. Nieva

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:07

Varias personas han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de ... Flint, en el estado norteamericano de Míchigan. El templo ha sufrido luego un incendio. «Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el agresor ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento», ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  2. 2 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  3. 3 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  5. 5

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  6. 6

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  7. 7

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  8. 8

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  9. 9

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  10. 10 Un conductor atropella a una mujer de 92 años en Txurdinaga y da positivo en alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Varios heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego sufre un incendio

Varios heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego sufre un incendio