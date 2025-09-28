Varios heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego sufre un incendio

Varias personas han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de ... Flint, en el estado norteamericano de Míchigan. El templo ha sufrido luego un incendio. «Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el agresor ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento», ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

Además, ha informado de que «la iglesia sufre un incendio activo» y ha instado a la gente que esté en el lugar a refugiarse en el pabellón norte. «Por favor, eviten la zona», ha instado la policía al resto de la población. Según varios medios, algunas personas han quedado atrapadas dentro del edificio mientras las llamas se propagaban.

Aunque las autoridades no detallan el número exacto ni la gravedad de los heridos , Fox 2 Detroit indica que fuentes policiales les han informado sobre al menos seis personas con balazos.

La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, dice que está «destrozada» por lo sucedido. «La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable», ha lamentado.

Luto en la congregación por la muerte de su líder

El tiroteo coincide con el luto de la congregación por la muerte a los 101 años de Russell M. Nelson, el longevo responsable de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como 'Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11' y en particular 'Roger&Me', en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.