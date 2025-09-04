Trump quiere recortar la seguridad europea pese a la amenaza rusa

Mientras prometía al presidente polaco, Karol Nawrocki, reforzar el flanco oriental europeo para proteger a su país de la amenaza rusa, Donald Trump preparaba el ... fin de los programas de asistencia europeos de seguridad a largo plazo, entre ellos precisamente la iniciativa que fortalece el flanco oriental.

La decisión publicada ayer por 'The Washington Post', que dice haberlo confirmado con seis fuentes, tiene como objetivo redefinir el papel de EE UU en la OTAN y recortar cientos de millones de dólares. La Casa Blanca respondió en un comunicado que esos movimientos están siendo coordinados con los aliados europeos y se corresponden «con la orden ejecutiva del presidente de reevaluar la ayuda exterior para asegurarse de que Europa toma mayor responsabilidad en su defensa». En su primer día de gobierno, el pasado 20 de enero, Trump ordenó una pausa de 90 días en la ayuda exterior –exceptuando emergencias humanitarias y aliados clave como Egipto e Israel–, con vistas a realinear esfuerzos en función de los intereses estadounidenses.

Según el 'Financial Times', el subsecretario adjunto de Defensa para Política Europea y la OTAN informó de esta medida a sus homólogos europeos a principios de semana. Atribuyó los recortes a «un cambio de prioridades» en el Ejecutivo de Trump. El repliegue se conecta con una estrategia centrada en reforzar la seguridad interna y contener a China en el Indo-Pacífico.

Se desconoce si Nawrocki, que goza de muy buena relación con el presidente estadounidense, le trasladó la preocupación de los países bálticos, especialmente vulnerables por su cercanía a Rusia. Para Estonia, Letonia y Lituania, la ayuda estadounidense no solo sirve como respaldo simbólico, sino que resulta esencial para compensar sus estrechos presupuestos de defensa. Preguntado el miércoles durante la comparecencia conjunta si pensaba reducir la presencia de EE UU en Polonia, Trump aseguró que no retirará tropas del país. «Si acaso, pondremos más allí», prometió.

Incertidumbre

No está claro a qué programas concretos afectarán los recortes ni cuándo se agotará el dinero previamente autorizado por el Congreso, que puede gastarse hasta octubre de 2026. Según el rotativo de Washington, los legisladores no han sido informados aún de estos cambios y se desconoce si afectarán a Ucrania. En la Cámara de mayoría republicana, donde el apoyo bipartidista a la OTAN y a Ucrania sigue siendo fuerte, reina la «confusión» y la «frustración» por la cálida acogida que Trump dedicó a Putin en Alaska, a la vez que el presidente apoyaba el rearme de Ucrania y las «garantías de seguridad» para Kiev.