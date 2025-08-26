El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante la reunión del gabinete este martes. Reuters

Trump quiere que los asesinatos en Washington se castiguen con pena de muerte

«Si alguien asesina en la capital, pena de muerte», ha avisado el presidente estadounidense, que asegura que «no hay otra opción»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 26 de agosto 2025, 21:07

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que su Administración pedirá la pena de muerte para todo aquel que comenta un ... asesinato en Washington D. C. como parte de su plan para acabar con el crimen en la capital. Este castigo fue abolido en Washington D. C. en 1981 y en el Estado, en 2018, aunque sigue vigente en otros 27 territorios.

