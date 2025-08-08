El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los líderes azerbaiyano y armenio en una cumbre de los BRICS en Rusia en 2024. Reuters

Trump persigue un acuerdo de paz «histórico» con Armenia y Azerbaiyán

Al magnate se le resiste el fin de la guerra en Ucrania, pero en los últimos meses ha logrado acabar con otros conflictos con menor repercusión mediática, como los de Congo y Ruanda o India y Pakistán

María Rego

María Rego

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:17

Donald Trump está empeñado en pasar a la Historia por la resolución diplomática de algunos de los mayores conflictos que salpican el mundo y, de ... paso, lograr el Nobel de la Paz, como antes hicieron otros presidentes de Estados Unidos como Barack Obama. Sin embargo, en el medio año que lleva en el poder no ha conseguido poner fin a la guerra de Ucrania, que prometió acabar en 24 horas, y ha tenido que conformarse con solucionar contiendas de menor repercusión mediática. India y Pakistán pactaron un alto el fuego en mayo tras la mediación del magnate y la República Democrática de Congo y Ruanda sellaron un mes después la paz en Washington. Este viernes convocó a Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca para cerrar una herida abierta desde hace décadas que se ha cobrado miles de vidas a ambos lados.

