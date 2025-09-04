El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Migrantes guatemaltecos deportados de Estados Unidos cogen un autobús tras su llegada a la Base de la Fuerza Aérea Guatemalteca AFP

Trump dotará de armas a la agencia que tramita visados

La contratación de cientos de nuevos empleados en esta entidad administrativa de Inmigración creará de hecho otra fuerza policial

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:15

Los esfuerzos de Donald Trump por crear cuerpos policiales que ejecuten sus órdenes vuelven a confluir en la misión de limpiar el país de inmigrantes ... sin documentación, eje central de su campaña. A partir de ahora, la agencia administrativa encargada de tramitar visados y tarjetas de residencia tendrá poderes policiales que transforman por completo su papel en el engranaje migratorio.

