El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: comprobar resultados del 7 de octubre
Donald Trump y Mark Carney, reunidos en el Despacho Oval. EFE

Trump y Carney exhiben sintonía pero sin grandes acuerdos

El presidente de EE UU mantiene una reunión amigable en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá aunque con pocas concesiones arancelarias

T. Nieva

Martes, 7 de octubre 2025, 22:13

Comenta

Dejando a un lado la retórica hostil hacia Canadá y sus ambiciones anexionistas, el presidente de EE UU, Donald Trump, se mostró este martes amigable ... en la Casa Blanca con el primer ministro del país vecino, Mark Carney, e incluso estimó que hay «grandes avances» en las negociaciones comerciales. Eso sí, por ahora han sido muy limitadas las concesiones sobre los elevados aranceles estadounidenses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  5. 5 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  6. 6 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  7. 7

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  8. 8

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  9. 9

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales
  10. 10 El txoko del Txopo y de Mazinger en un local 100% Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump y Carney exhiben sintonía pero sin grandes acuerdos

Trump y Carney exhiben sintonía pero sin grandes acuerdos