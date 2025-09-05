Trump rebautizará el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

Donald Trump, que hace unos días presumía de haber acabado con «siete» conflictos desde su regreso a la Casa Blanca, cree que el nombre del ... Departamento de Defensa suena demasiado «defensivo». Muy blando, debe pensar el aspirante al Nobel de la Paz, para un país que posee el mayor ejército del planeta y quiere que «el mundo le vuelva a respetar». Con estos y otros argumentos, alimentados por el propio jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el presidente de Estados Unidos tiene previsto firmar este viernes una orden ejecutiva para recuperar la denominación que tuvo hasta 1949: Departamento de Guerra.

DEPARTMENT OF WAR https://t.co/uyAZGiklRi — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 4, 2025

El presidente comenzó este verano a coquetear en público con la idea de rebautizar el Pentágono. «A todos les gusta que tuviéramos una increíble historia de victorias cuando era el Departamento de Guerra (...) Luego lo cambiamos a Departamento de Defensa», dijo a finales de agosto. El comentario era, en realidad, casi un anuncio porque Trump estaba decidido a aprobar el nuevo nombre sin pasar por el Congreso. «Estoy seguro de que estará de acuerdo si es necesario. No creo que lo necesitemos siquiera», zanjó, convencido de que nadie pondría pegas a la idea, que quedará aprobada mediante su decreto número 200.

Por ahora, Departamento de Guerra pasará a ser la denominación secundaria del Pentágono aunque la intención es que se lleve a cabo el proceso legal necesario para que se llame así «permanentemente» y que su jefe, el polémico Hegseth, se convierta en el «secretario de guerra». El cambio se plasmará en las placas de las oficinas, los documentos o la correspondencia oficiales pero supone, sobre todo, una revisión cultural. «Hemos restablecido en el departamento el espíritu guerrero. Queremos guerreros, gente que sepa cómo infligir letalidad al enemigo», sostuvo el secretario de Defensa de EE UU en una reciente entrevista en el programa 'Fox&Friends'.

Un título del siglo XVIII

La Administración Trump ha impuesto una «ética guerrera» dentro del Pentágono y eso significa, entre otros cambios, volver a un discurso más propio de décadas pasadas. De hecho, el título de Departamento de Guerra se remonta a 1789. El Congreso de EE UU creó entonces este área para supervisar el ejército y el cuerpo de marines y su papel evolucionó con el paso del tiempo hasta que en 1949, con las dos contiendas mundiales superadas, nació Defensa y la antigua denominación quedó guardada en un cajón.

«Ganamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda, no con el Departamento de Defensa, sino con un Departamento de Guerra», recordó Hegseth en la cadena Fox, afín a los republicanos, donde subrayó que «las palabras, los nombres y los títulos importan». «Como ha dicho el presidente, no sólo somos defensa, somos ataque», señaló. Trump quiere lanzar con este cambio un mensaje al mundo en general y a sus rivales en particular, a quienes les avisa de que EE UU está preparado para entrar en conflicto, como hizo hace un par de meses con el ataque sorpresa a Irán a raíz de la escalada de la tensión entre persas e israelíes.

El mandatario, a quien se le resiste el fin de la invasión rusa de Ucrania, aunque prometió frenarla en sus primeras 24 horas en la presidencia, «cree que este departamento debería tener un nombre que refleje su poder incomparable y su capacidad para proteger los intereses nacionales», defendió la Casa Blanca. Y el título 'Guerra' significa, en su opinión, establecer «la paz mediante la fuerza» y que «el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos».