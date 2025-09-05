El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Donald Trump, con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, detrás. Reuters

Trump rebautizará el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

El inquilino de la Casa Blanca tiene previsto firmar este viernes una orden ejecutiva, la número 200, con el cambio de denominación para que «el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos»

María Rego

María Rego

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:14

Donald Trump, que hace unos días presumía de haber acabado con «siete» conflictos desde su regreso a la Casa Blanca, cree que el nombre del ... Departamento de Defensa suena demasiado «defensivo». Muy blando, debe pensar el aspirante al Nobel de la Paz, para un país que posee el mayor ejército del planeta y quiere que «el mundo le vuelva a respetar». Con estos y otros argumentos, alimentados por el propio jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el presidente de Estados Unidos tiene previsto firmar este viernes una orden ejecutiva para recuperar la denominación que tuvo hasta 1949: Departamento de Guerra.

