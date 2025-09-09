El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. EFE

EE UU propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela

Un meme difundido por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, sugiere esta medida por sus vínculos con Nicolás Maduro

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:34

El número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, amenazó el lunes por la noche a través de un meme al expresidente del Gobierno español ... José Luis Rodríguez Zapatero con retirarle el visado para entrar en EEUU, como parte de su estrategia para aislar a Nicolás Maduro.

  1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  3

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  4

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  5. 5 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  6. 6 Brasas en el centro de Algorta
  7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8

    La mejor vaca de España es de Sopuerta
  9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación

