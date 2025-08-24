El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Thiel es un desconocido para la mayoría de estadounidenses Reuters
Perfil

Peter Thiel, el líder de la 'mafia de Paypal'

Inversor ultraliberal y acérrimo defensor de Trump, el fundador de Palantir defiende que la democracia «es incompatible con el capitalismo»

Jon Garay

Jon Garay

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:07

Moverse entre las sombras es seguramente la mejor cualidad de Peter Thiel. Fue desde esta penumbra que le mantiene como un «desconocido para la gran ... mayoría de estadounidenses» desde la que «consiguió convencer a Trump de situar como vicepresidente a J.D. Vance», asegura el politólogo Roger Sesenbric, que le describe como un personaje «bastante siniestro, un reaccionario peligroso que se toma la política como un negocio de 'venture capital'». «Vance era un don nadie que llevaba dos años en el Senado. Es una creación de Thiel», añade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  4. 4 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  5. 5 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  6. 6 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  7. 7

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar
  8. 8 Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
  9. 9

    El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia con un momentazo sorpresa
  10. 10 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Peter Thiel, el líder de la 'mafia de Paypal'

Peter Thiel, el líder de la &#039;mafia de Paypal&#039;