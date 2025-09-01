Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa

Una broma que terminó en tragedia. Un niño de 11 años murió el domingo en Houston, Texas, como consecuencia de varios disparos tras haber tocado ... a la puerta de una casa durante una broma. El fallecido jugaba el sábado por la noche con un grupo de amigos a un reto conocido como 'ding-dong ditch' (el juego del timbre), que consiste en llamar y salir corriendo antes de que alguien responda. Una gamberrada de toda la vida que TikTok ha vuelto a poner de moda.

Los hechos se produjeron alrededor de las diez de la noche del sábado en Membrough Street, en el sureste de la ciudad, cuando una cuadrilla de adolescentes decidió divertirse llamando a las puertas del vecindario, para a continuación huir y que no les pillasen 'in fraganti'. Todo transcurría entre risas hasta que se toparon con el vecino equivocado. Repitieron la maniobra una vez más sin saber que tocar ese timbre sería la peor decisión de su vida. Cuando se disponían a huir una vez más, el dueño de la casa cogió un arma, salió de la vivienda y les persiguió por las calles del distrito. El hombre abrió fuego contra los chavales disparándoles por la espalda, según ha confirmado la Policía de Houston.

Uno de ellos fue alcanzado por las balas y se llevó la peor parte con unas heridas que terminarían causándole la muerte al día siguiente. «El menor recibió un par de disparos y fue llevado por los bomberos a un hospital del área donde llegó en estado crítico», informó el teniente Khan. El niño no pudo superar la gravedad de las lesiones.

El presunto agresor fue detenido en el lugar para ser interrogado y posteriormente puesto en libertad, según indicaron las autoridades. Los investigadores están revisando las grabaciones de vigilancia y colaborando con la Fiscalía del Condado de Harris para determinar posibles cargos, todo apunta a que de asesinato. Se descarta la defensa propia porque el tiroteo no se produjo «cerca de la casa».

Bromas mortales

«Ding dong ditch» es una broma muy antigua que ha ganado popularidad en los últimos años como reto en redes sociales. Los vídeos de TikTok suelen incluir variaciones donde los bromistas golpean o patean las puertas de las casas. No es la primera vez que esta gamberrada acaba a tiros. A finales de julio, un hombre disparó contra un coche que huía después de que alguien golpeara su puerta y fue arrestado por agresión con agravantes.

En mayo, un estudiante de último año de secundaria de 18 años en Virginia fue asesinado a tiros mientras grababa en vídeo esta broma para publicarla en TikTok. En 2020 tres jóvenes de 16 años perdieron la vida cuando un hombre embistió su vehículo contra el suyo como venganza por hacerle la gamberrada de llamar a su timbre. El conductor fue declarado culpable de tres cargos de asesinato y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2023.

Las autoridades estadounidenses han expresado su preocupación por el desafío de esta broma, advirtiendo tanto del peligro potencial como de las consecuencias legales para los involucrados.

«¿Te parece gracioso golpear puertas y salir corriendo? Piénsalo de nuevo», escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton, Indiana, en una publicación de Facebook. «Lo que podría parecer una broma puede acarrear graves problemas legales, daños a la propiedad o, peor aún, que alguien salga lastimado».