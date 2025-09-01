El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de un portero automático. E. C.

Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa

TikTok ha puesto de moda esta clásica gamberrada, que ya ha provocado graves altercados

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:33

Una broma que terminó en tragedia. Un niño de 11 años murió el domingo en Houston, Texas, como consecuencia de varios disparos tras haber tocado ... a la puerta de una casa durante una broma. El fallecido jugaba el sábado por la noche con un grupo de amigos a un reto conocido como 'ding-dong ditch' (el juego del timbre), que consiste en llamar y salir corriendo antes de que alguien responda. Una gamberrada de toda la vida que TikTok ha vuelto a poner de moda.

