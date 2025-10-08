El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El propietario, presidente y gerente general de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, en el campo antes de un juego contra los New York Jets en el MetLife Stadium. Robert Deutsch

Multa histórica por la peineta del propietario de un equipo de fútbol

250.000 dólares por realizar un gesto obsceno que fue captado en un vídeo que se hizo viral

Raluca Mihaela Vlad

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:10

Comenta

El propietario y gerente de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, ha sido multado con 250.000 dólares por realizar un gesto obsceno hacia la afición ... el domingo durante la victoria del equipo como visitante contra los New York Jets. El momento, difundido en las redes, entre otros, por Jon Machota, que se encarga de las noticias del equipo para el medio The Athletic, se viralizó. Jones calificó el gesto de involuntario y apeló la multa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  5. 5 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  8. 8

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales
  9. 9 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos
  10. 10 Los tribunales conceden la incapacidad absoluta a una trabajadora de 43 años con cáncer de mama y episodios depresivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Multa histórica por la peineta del propietario de un equipo de fútbol

Multa histórica por la peineta del propietario de un equipo de fútbol