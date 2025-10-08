Multa histórica por la peineta del propietario de un equipo de fútbol

El propietario y gerente de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, ha sido multado con 250.000 dólares por realizar un gesto obsceno hacia la afición ... el domingo durante la victoria del equipo como visitante contra los New York Jets. El momento, difundido en las redes, entre otros, por Jon Machota, que se encarga de las noticias del equipo para el medio The Athletic, se viralizó. Jones calificó el gesto de involuntario y apeló la multa.

El gesto pudo verse en un vídeo viral compartido en las redes sociales. Jones se encontraba en su palco del MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Yersey, cuando señaló a los fanáticos y mostró el dedo medio. Una peineta.

Según su versión de los hechos, el dedo fue una respuesta accidental hacia los aficionados de los Cowboys que celebraban emocionados el cuarto pase de touchdown del quarterback Dak Prescott en la victoria 37-22. «Fue inoportuno. Ese fue un tipo de intercambio con nuestros fanáticos frente a nosotros», afirmó.

En palabras de Jones: «No hubo ningún problema antagónico ni nada por el estilo. Simplemente me equivoqué de dedo en la mano. Eso se hizo inadvertidamente. No estoy bromeando. Si quieres llamarlo accidental, puedes llamarlo accidental. Pero se enderezó bastante rápido. Tuve la oportunidad de verlo. Se enderezó bastante rápido, pero la intención era 'pulgares arriba' y básicamente señalar a nuestros fanáticos porque todos saltaban emocionados».

Jerry Jones on @1053thefan on giving the middle finger during Sunday’s game in New Jersey: “That was unfortunate. There was a swarm of Cowboys fans out front. It was right after we made our last touchdown. I put up the wrong show of hand. The intention was thumbs up.” pic.twitter.com/3QS6ZkD4B1 — Jon Machota (@jonmachota) October 7, 2025

Los Cowboys (2-2-1) visitan el domingo a los Carolina Panthers (2-3), equipo con el que comparten anécdota similar. Su dueño, David Tepper, fue multado con 300.000 dólares en 2023 por tirar una bebida a los aficionados de los Jacksonville Jaguars durante un partido. También fue multado por la liga Bud Adams en 2009, cuando fue dueño de los Tennessee Titans, con 250.000 dólares por realizar gestos con el dedo medio a los aficionados de los Buffalo Bills.

En Estados Unidos las multas son muy altas porque los sueldos son más altos. El año pasado, Patrick Mahomes fue multado con alrededor de 14.000 dólares por simular disparar un arma con sus dedos cuando celebró un touchdown durante su enfrentamiento contra los Buffalo Bills. Fue su segunda multa. La primera fue de 50.000 dólares en otro partido por su abuso verbal hacia los árbitros. Su sueldo anual aproximado era de 45 millones de dólares. Azeez Al-Shaair de los Houston Texans fue suspendido sin sueldo durante tres partidos por su violento comportamiento en el campo. Provocó una conmoción cerebral a Trevor Lawrence, quarterback de los Jacksonville Jaguars. Tres partidos suponen una pérdida de 265.000 dólares, teniendo en cuenta que su salario base es de 1.5 millones la temporada.