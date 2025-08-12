El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Campus de la Universidad de Harvard en Cambridge. AFP

Harvard sopesa pagar 500 millones de dólares para cerrar la disputa con Trump

El acuerdo está pendiente de la firma del presidente de la universidad, que se resiste a compartir datos sensibles de admisiones y contratos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 12 de agosto 2025, 21:03

Harvard está a punto de claudicar ante Donald Trump, según fuentes del diario 'The New York Times'. La Universidad más rica y prestigiosa de EE ... UU, con 50.000 millones de dotación, ha calculado que la batalla judicial será larga y, entre tanto, está perdiendo cuantiosos subsidios federales. Le compensa más pagar 500 millones de dólares, como han hecho Columbia y otros centros educativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  4. 4 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  5. 5

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  6. 6

    Tras otra jornada sofocante, bajan los termómetros y llegan las tormentas a Bizkaia
  7. 7 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  8. 8

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  9. 9

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  10. 10 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Harvard sopesa pagar 500 millones de dólares para cerrar la disputa con Trump

Harvard sopesa pagar 500 millones de dólares para cerrar la disputa con Trump