Estados Unidos y Rusia buscan «restablecer» sus relaciones en Riad

Arabia Saudí ha logrado sacudirse la mala imagen que le proporcionó en la esfera internacional el asesinato en 2018 del periodista Jamal Kashoggi y se ... ha convertido en uno de los intermediarios diplomáticos más relevantes de los últimos meses. Ahora, con Donald Trump al frente de Estados Unidos, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, está capitalizando el acercamiento a rivales de Occidente como China o Rusia al que le forzó la fría relación con el Ejecutivo de Joe Biden. Y no hay ningún ejemplo mejor para confirmarlo que la reunión que este martes mantendrán en la capital saudí, Riad, el Secretario de Estado americano, Marco Rubio, y el canciller ruso, Sergéi Lavrov.

Ambos llegaron este lunes al reino suní con su séquito y el objetivo, en palabras del portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, de «restablecer el conjunto de las relaciones ruso-estadounidenses». Lavrov se manifestó en líneas similares: «Putin y Trump estuvieron de acuerdo en la necesidad de dejar atrás unas relaciones absolutamente anormales. Los presidentes decidieron que se debía retomar el diálogo». Es un acercamiento que inició el propio Trump el pasado miércoles cuando telefoneó a Vladímir Putin, una conversación tras la que avanzó la posibilidad de un encuentro cara a cara. Los saudíes se ofrecieron para poner el escenario, y este martes se da el primer paso hacia esa cumbre.

En ese futuro diálogo, que Trump augura que se celebre «muy pronto», destacará un tema especialmente relevante. «El encuentro estará dedicado a preparar posibles negociaciones sobre una resolución ucraniana y la organización de un encuentro entre los dos presidentes», apuntó Peskov. Rubio reconoció que «un plan para poner fin a la guerra» estará sobre la mesa, pero reconoció que «la paz no es cosa de una reunión» y afirmó que no será, ni mucho menos, el único asunto sobre el que hablarán rusos y estadounidenses. De hecho, desde Washington subrayaron este lunes que el acontecimiento de este martes no marca el inicio de una «negociación» sobre Ucrania.

Europa, ninguneada

Curiosamente, el presidente Volodímir Zelenski también viajará a Arabia Saudí, pero mañana. Y no para encontrarse con sus enemigos. Es parte de un viaje oficial cerrado «hace mucho tiempo» y que se enmarca en una pequeña gira por la región que le ha llevado a Emiratos Árabes Unidos y a Turquía.

Sin sitio en la mesa Volodímir Zelenski llega a Arabia Saudí el miércoles, pero no ha sido informado de la reunión

El mandatario ucraniano afirmó este lunes que su gobierno no fue informado oficialmente de la reunión entre Estados Unidos y Rusia y advirtió de que Ucrania no reconocerá ningún acuerdo sobre su futuro que sea alcanzado sin su participación.

Por si fuese poco, instó a los líderes europeos a actual para evitar que Washington y Moscú alcancen un acuerdo que dé la espalda a la Unión Europea. De momento, Lavrov ya ha afirmado que para el Viejo Continente no hay espacio en las negociaciones, «porque Europa solo busca continuar la guerra».