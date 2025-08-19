Estados Unidos ejecuta a un hombre 42 años después de ser condenado
Kayle Bates asesinó a una mujer que había secuestrado previamente de su oficina en 1982
Martes, 19 de agosto 2025, 21:37
Un hombre de 67 años será ejecutado este martes con una inyección letal en el Estado de Florida casi medio siglo después de ser condenado ... a muerte. El varón asesinó a una mujer que había secuestrado previamente de su oficina en 1982.
Kayle Bates fue sentenciado a la pena capital en 1983 por el asesinato de Janet Renee White, de 24 años. La víctima trabajaba en una compañía de seguros en Lynn Heaven. El condenado atacó a White en su despacho después de que la mujer regresara de su hora de almuerzo y la apuñaló hasta matarla en una zona boscosa cercana. Está prevista la ejecución de Bates en la Prisión Estatal de Florida a las 18.00 hora local (las 23.00 hora peninsular española). Sería la ejecución número 29 registrada en Estados Unidos en lo que va de 2025. Supone el mayor número desde 2015, año en el que 28 convictos fueron ejecutados.
En lo que llevamos de año, 23 de los ajusticiamientos se han llevado a cabo a través de la inyección letal, dos por pelotones de fusilamiento y tres por hipoxia por inhalación de nitrógeno. Hasta la de Bates, Florida había llevado a cabo nueve ejecuciones en 2025, lo que le convierte en el Estado más ajusticiador.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.