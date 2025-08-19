El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retrasos en el metro, dirección Plentzia y Kabiezes, por una avería
Kayle Bates, condenado a muerte por el asesinato de Janet Renee White en 1982. AFP

Estados Unidos ejecuta a un hombre 42 años después de ser condenado

Kayle Bates asesinó a una mujer que había secuestrado previamente de su oficina en 1982

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 21:37

Un hombre de 67 años será ejecutado este martes con una inyección letal en el Estado de Florida casi medio siglo después de ser condenado ... a muerte. El varón asesinó a una mujer que había secuestrado previamente de su oficina en 1982.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  3. 3

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  4. 4

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  5. 5

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  6. 6 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  7. 7 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  8. 8 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  9. 9 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  10. 10

    La Crimea que Trump quiere regalar a Putin: una historia de tártaros, otomanos y rusos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estados Unidos ejecuta a un hombre 42 años después de ser condenado

Estados Unidos ejecuta a un hombre 42 años después de ser condenado