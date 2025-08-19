Estados Unidos ejecuta a un hombre 42 años después de ser condenado

Un hombre de 67 años será ejecutado este martes con una inyección letal en el Estado de Florida casi medio siglo después de ser condenado ... a muerte. El varón asesinó a una mujer que había secuestrado previamente de su oficina en 1982.

Kayle Bates fue sentenciado a la pena capital en 1983 por el asesinato de Janet Renee White, de 24 años. La víctima trabajaba en una compañía de seguros en Lynn Heaven. El condenado atacó a White en su despacho después de que la mujer regresara de su hora de almuerzo y la apuñaló hasta matarla en una zona boscosa cercana. Está prevista la ejecución de Bates en la Prisión Estatal de Florida a las 18.00 hora local (las 23.00 hora peninsular española). Sería la ejecución número 29 registrada en Estados Unidos en lo que va de 2025. Supone el mayor número desde 2015, año en el que 28 convictos fueron ejecutados.

En lo que llevamos de año, 23 de los ajusticiamientos se han llevado a cabo a través de la inyección letal, dos por pelotones de fusilamiento y tres por hipoxia por inhalación de nitrógeno. Hasta la de Bates, Florida había llevado a cabo nueve ejecuciones en 2025, lo que le convierte en el Estado más ajusticiador.