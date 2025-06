Irán amaga con abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

Irán lanzó este lunes una advertencia a la comunidad internacional sobre el impacto de los ataques israelíes más allá de sus fronteras al comunicar su ... posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear en plena escalada bélica. Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores persa, anunció que el Parlamento prepara una ley para abandonar este acuerdo después de que los bombardeos hebreos dañaran instalaciones atómicas en al menos tres puntos del país. Un paso que suena a amenaza si se tiene en cuenta el nivel de producción de uranio enriquecido en la república islámica.

La firma del Tratado de No Proliferación Nuclear –en vigor desde 1970 y suscrito en la actualidad por 191 países, entre los que no está Israel– implica el compromiso de los Estados adheridos a no desarrollar armas de este tipo y a permitir inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), un trámite para el que Teherán no siempre ha puesto facilidades. Baghaei subrayó, sin embargo, que Irán seguirá dentro o fuera del acuerdo en contra de la fabricación de este armamento y aseguró que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles.

No obstante, la república islámica se encuentra desde hace tiempo en el punto de mira de la OIEA, que la semana pasada aprobó la primera resolución contra Irán en dos décadas al considerar que el país había incumplido con sus obligaciones de no proliferación nuclear. La medida, que abre la puerta a una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, fue tomada apenas unas horas antes del inicio de los ataques israelíes.