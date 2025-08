India mantendrá la compra de petróleo de Moscú pese a las amenazas de Trump

India seguirá comprando petróleo a Rusia a pesar de las amenazas de sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump. Así lo aseguraron ayer a Reuters dos ... fuentes del Gobierno indio, que no quisieron ser identificadas debido a lo delicado del asunto. Además de un nuevo arancel del 25% a las exportaciones de India a Estados Unidos, Trump indicó en una publicación en Truth Social el mes pasado que el país asiático se enfrentaría a sanciones adicionales por la compra de armas y petróleo rusos.

El viernes, el republicano declaró a la prensa que había escuchado que India ya no compraría petróleo a Rusia. Pero las fuentes consultadas por Reuters dicen que no habrá cambios inmediatos. «Estos son contratos a largo plazo», recordaron. «No es tan sencillo dejar de comprar de la noche a la mañana». India importó alrededor de 1,75 millones de barriles por día entre enero y junio de este año, un 1% más que en 2024.

Para justificar las compras de petróleo a Rusia, una segunda fuente oficial dijo que las importaciones indias de crudo habían ayudado a evitar un aumento global de los precios de este combustible, que se han mantenido bajos a pesar de las restricciones occidentales al sector de hidrocarburos de Moscú.

Por debajo del límite de precios

A diferencia del petróleo iraní y venezolano, el crudo ruso no está sujeto a sanciones directas, y el Gobierno de India lo está comprando por debajo del límite de precios actual fijado por la Unión Europea.

El diario 'The New York Times' también recoge los testimonios de dos altos funcionarios indios anónimos que dijeron que no se había producido ningún cambio en la política energética de su país. Durante la conferencia de prensa habitual de los viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Randhir Jaiswal, aseguró que India tiene una «asociación estable» con las instituciones de Rusia.