El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retrasos en el metro, dirección Plentzia y Kabiezes, por una avería
AFP

67 detenidos por la muerte de 23 personas tras beber alcohol adulterado en Kuwait

Las intoxicaciones por el consumo de metanol han ascendido a 160, la mayoría de ciudadanos asiáticos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 21:15

La Policía de Kuwait ha detenido este martes a 67 personas acusadas de producir y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas que habrían provocado la muerte de ... al menos 23 personas durante los últimos días. El Ministerio del Interior ha informado en un comunicado que todos ellos se encuentran bajo custodia a la espera de ser interrogados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  3. 3 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  4. 4

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  5. 5

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  6. 6 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  7. 7 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  8. 8 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  9. 9 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  10. 10

    La Crimea que Trump quiere regalar a Putin: una historia de tártaros, otomanos y rusos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 67 detenidos por la muerte de 23 personas tras beber alcohol adulterado en Kuwait

67 detenidos por la muerte de 23 personas tras beber alcohol adulterado en Kuwait