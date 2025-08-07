Petro extiende la decepción en Colombia al cumplir tres años de mandato

A un año de expirar su mandato, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia en su historia está pasando de ser ... la gran esperanza de un jefe de Estado distinto a un mandatario con dos caras, dicen algunos. Está orgulloso de lo que ha hecho, afirman sus más allegados. Pero es hostil a las críticas, ve enemigos en cualquiera que osa criticarlo, apuntan los más severos. En el balance registra luces y sombras. En las primeras aparecen las reformas estructurales en materia laboral, de pensiones, salud y agraria. En las sombras está su estilo de gobernar. No ha logrado la paz total, principal proyecto de su gobierno.

Gustavo Petro, de 45 años, tomó posesión el 7 de agosto de 2022. Había sido elegido por más de 11 millones de ciudadanos que creyeron en él firmemente como la gran promesa para efectuar un cambio profundo. Conseguir la paz total en un país marcado por la violencia del narcotráfico, de las guerrillas y de la corrupción política. Pero no ha sido así. Él mismo se ha encargado de polarizar el país con sus continuas salidas de tono, sus desafíos y desacreditando a la oposición que, por otro lado, ha rechazado casi todas sus propuestas en el Congreso.

«Una ilusión de cambio que naufragó en su propio ego», define Alfredo Sabbagh, profesor de Comunicación Social y Periodismo. «Cambiar cien años de historia requieren estrategia, paciencia y saber priorizar. Ninguna de las tres cosas supo hacer. Petro abrió muchos frentes de 'combate' al mismo tiempo. Eso lo agotó muy rápido», añade.

El presidente lanzó una alocución televisiva hace dos días durante casi dos horas en la que defendió los tres años que lleva en el poder y, de paso, comenzó la campaña para las elecciones del próximo año. Como suele ser normal en él, también criticó a la oposición y acusó al Ejecutivo anterior de Iván Duque de efectuar una política negativa durante la pandemia de la covid que afectó a la economía nacional.

Petro no suele callarse nada. Siempre ataca, una forma de gobernar que no guarda concordancia con sus deseos de abrazar la paz total en el país. «Colombianos que se van a Estados Unidos a destruir la justicia en Colombia, traidores a la patria, una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, pero los jueces deber ser libres de lo que decidan, no debe haber jueces con miedo y pensando que los van a matar», manifestó el mandatario, que aprovechó la oportunidad para lanzar críticas a sus detractores, liderados por el Centro Democrático que rechaza la condena al expresidente Álvaro Uribe, y también a los medios de comunicación.

«Tiene muchas sombras en la gobernanza, especialmente en la corrupción porque hasta en la izquierda existe este mal. Ha dejado muchas llagas de tipo administrativo y político, temas a corto plazo que no ha sabido manejar y ha acabado por confundir a mucha gente y ha sido gasolina para la derecha», comenta el economista Marco Tulio Marenco.

En cambio, Félix E. Niebles, ingeniero químico, señala: «Los tres años del Gobierno de Petro son una enseñanza de que aún Colombia se resiste a grandes cambios tanto políticos como sociales. Sin embargo, la necesidad de ser gobernados por varios espectros políticos es evidente que demostrará la necesidad de la fiscalización del pueblo y que no se deje llevar por noticias vacías y sesgadas».

Récord en cambio de ministros

Petro, no obstante, ya prepara la campaña electoral del próximo año. El presidente hizo una invitación al pueblo para que se abstenga de votar un candidato de las economías fuertes el país: «Con dignidad cumplimos y queremos seguir cumpliendo, pueblo trabajador de Colombia».

La prensa local, en cambio, destacaba en su edición del miércoles los 57 ministros en tres años de gobierno que ha utilizado Petro en su gabinete, para un promedio de 1,5 ministros nuevos por mes. Todo un récord para un presidente en los últimos 35 años. Y le queda todavía un año de mandato. Quien más se acerca es Juan Manuel Santos con 67, pero en ocho años de gobierno.

A muchos de sus ministros los ha acusado de no cumplir con su trabajo y los ha desacreditado. Incluso con Francia Márquez, que contribuyó decisivamente en su victoria en las elecciones que lo llevaron a la presidencia. Entre sus frases más fuertes destacó la que hizo referencia al decreto de salud, que la oposición rechaza: «Quieren tumbar el sistema preventivo que ya se ordenó por ley. Quieren que se mueran niños y niñas que venimos salvando», manifestó.

Petro, no obstante, ha sido acusado de dar cifras engañosas sobre la educación superior. Insistió en haber creado 190.000 cupos nuevos y se adjudicó el aumento en la matrícula de universidades privadas. Expertos en la materia y opositores han asegurado que la cifra de nuevos cupos sería menos de la mitad de la lanzada por el presidente. El presidente acredita asimismo que Colombia ha registrado en su mandato la pobreza más baja de los últimos 13 años, que el salario mínimo ha subido un 9,55%. Hoy es de 1.623.500 pesos, unos 345 euros. Sus retos en el último año serán la seguridad, economía y política social.