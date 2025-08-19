El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retrasos en el metro, dirección Plentzia y Kabiezes, por una avería
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. AFP

Maduro despliega 4,5 millones de milicianos después de que EE UU aumentara su recompensa por él

El presidente de Venezuela toma la decisión tras el «refrito podrido» de «amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias» de Washington

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 20:12

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes el despliegue de 4,5 millones de soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ... a lo largo del país sudamericano. Una decisión que llega después de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por «información que conduzca a la detención y/o condena» del mandatario venezolano, al que la justicia norteamericana vincula con el narcotráfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

