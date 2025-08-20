El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reuters

La Justicia de Colombia ordena la libertad de Uribe mientras se resuelve su recurso

De 73 años, fue condenado el pasado 1 de agosto a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación pena

T. Nieva

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:42

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó ayer la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado el pasado 1 de ... agosto a 12 años de prisión domiciliaria, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia. El ex mandatario, de 73 años, fue sentenciado por fraude procesal y soborno en actuación penal, al ordenar a un abogado que sobornara a paramilitares encarcelados para desacreditar las acusaciones de que tenía vínculos con sus organizaciones.

