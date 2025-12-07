El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Soldados leen un comunicado ante las cámaras de la televisión pública en Benín. Reuters

Confusión en Benín después de que militares aseguren haber tomado el poder y el Gobierno lo niegue

Varios soldados anunciaron en la televisión pública la «destitución» del presidente, Patrice Talon, que tiene previsto dejar el poder en abril de 2026

María Rego

María Rego

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:34

La población de Benín, en África occidental, se encuentra en estado de confusión después de que militares anunciaran este domingo a través de la televisión ... pública la «destitución» del presidente, Patrice Talon, quien tenía previsto abandonar el cargo en abril del próximo año tras una década en el poder. Poco después, sin embargo, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Alassane Seidou, aseguraba que el golpe de Estado había fracasado. «El Gobierno invita a la población a continuar con sus actividades con normalidad», añadía en un intento de calmar a la ciudadanía.

