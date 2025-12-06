Hodei Rivas se proclama campeón en la primera Copa Base Nacional El joven ermuarra afronta su ascenso a categoría Absoluta con ilusión por seguir practicando su pasión: la gimnasia rítmica

Ainhoa Lasuen Ermua Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:13

El joven gimnasta ermuarra Hodei Rivas García, de tan solo 13 años, ha vuelto a demostrar su dominio sobre el tapiz al proclamarse campeón de la primera Copa Base masculina de gimnasia rítmica celebrada el pasado domingo en el polideportivo municipal de Gallur, en Madrid. Hodei, miembro del Club Olazarmendi de Zaldibar, firmó varios ejercicios impecables con la cuerda, logrando alzarse con la victoria con una notable diferencia frente a los 14 jóvenes participantes que representaron a sus respectivas comunidades autónomas en la categoría Base.

Esta victoria consolida la trayectoria del joven, quien ya había obtenido el Oro en el Campeonato de España en la categoría Base tanto este año como el pasado, convirtiéndose así en bicampeón de España. Para alcanzar este último logro, el gimnasta ha mantenido una intensa rutina de entrenamiento de 11 a 12 horas semanales desde que se llevara la medalla de Oro en su último campeonato de España, el pasado mes de abril.

Hodei descubrió su pasión por este deporte y comenzó a practicarlo a los 9 años en su actual club, buscando la mejora continua más allá de las medallas. Tras su éxito en la categoría Base, la próxima temporada Hodei ascenderá a la categoría Absoluta. El joven afronta el cambio con tranquilidad. «No estoy nervioso, solo voy a buscar mejorar y ser lo mejor posible», explica.

Este ascenso trae consigo un aumento en la complejidad técnica, ya que Hodei deberá enfrentarse a pruebas con tres aparatos diferentes en lugar del único utilizado hasta ahora.

El gimnasta ya tiene en el horizonte sus próximos retos, incluyendo exhibiciones y los Campeonatos de Bizkaia, Euskadi y a nivel nacional.

Comprometido y constante

El compromiso de Hodei con la gimnasia es inquebrantable. De hecho, esta misma temporada tras sufrir una lesión lumbar que le mantuvo apartado más de un mes, su único deseo era volver a entrenar. «Le quitaron los saltos para que pudiera participar al principio y no tuvo unas actuaciones muy buenas y no se clasificaba, pero él estaba feliz por poder salir al tapiz», confiesa su familia.

Como siempre, Hodei anima a más jóvenes a practicar su deporte. «Es importante que haya más niños en este deporte, porque no está muy visibilizado. Las críticas te van a llegar igualmente y si te apasiona este deporte hay que defenderlo y practicarlo», asegura.

El joven gimnasta afronta esta nueva etapa con ilusión, pues ascender a la categoría absoluta ya es un sueño cumplido, y su único objetivo es «disfrutar día a día de sus entrenamientos» junto a sus compañeros y compañeras, con quienes, ha formado una pequeña 'familia' en un ambiente deportivo sano y acogedor.