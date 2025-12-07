El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paloma San Basilio es una de las propuestas de la agenda que presentó la alcaldesa de Ermua. AYTO.

Ermua desvela una temporada cultural con 19 espectáculos

El jueves comenzará la venta de entradas de los eventos que habrá hasta mayo de 2026 en el Ermua Antzokia y Lobiano

Ainhoa Lasuen

Ermua

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:55

El Ayuntamiento de Ermua ha desvelado la programación cultural que se desplegará en la sala Ermua Antzokia y Lobiano Kulturgunea de enero a mayo de 2026.

Se trata de un ciclo cultural de gran calidad que abarca diecinueve espectáculos que fusionan música, teatro, humor, danza, circo y propuestas culturales familiares.

En rueda de prensa, la alcaldesa, Beatriz Gámiz, ha enfatizado que la temporada es «fresca, cercana y pensada para que cualquier persona encuentre algo que le emocione», reiterando el compromiso municipal con una cultura accesible, plural y al alcance de todas las personas.

En el apartado musical, la programación aúna grandes nombres y nuevas promesas como la icónica Paloma San Basilio, que visitará Ermua con su espectáculo 'Dulcinea', parte de su gira de despedida de los escenarios, mientras que el público joven podrá disfrutar de las actuaciones de artistas emergentes como Bely Basarte, Queralt Lahoz y el grupo de rock alternativo Puño Dragón.

Además, el ciclo contará con varios conciertos de blues protagonizados por artistas tanto nacionales como internacionales.

Las artes escénicas traerán a la cartelera propuestas de teatro actual, humor y lecturas contemporáneas, como la obra 'El lenguaje de las flores', que destaca por la participación del actor ermuarra Mikel Losada.

El humor llegará de la mano de la comedia 'Pero no se lo digas', con el trío formado por Agustín Jiménez, Sara Escudero y César Camino.

Por otro lado, se ofrecerán revisiones contemporáneas de clásicos como la reinterpretación de 'Romeo y Julieta' o la interesante propuesta 'Marcela', dirigida por Leticia Dolera, que ofrece una mirada feminista a uno de los personajes más singulares del Quijote.

Espectáculos infantiles

La población más pequeña y el público familiar están invitados a disfrutar de espectáculos como 'Go!azen 12.0', 'Zerua lapurtu dute' y 'Amama', de la compañía Aukeran Dantza Konpainia.

La programación se completa con un circo contemporáneo a cargo de la compañía Zirkuss, que presentará 'Sustrai', un show que promete acrobacias de alto nivel con una potente puesta en escena.

Para asegurar la apertura cultural y la conexión con públicos diversos, la agenda incluye espectáculos en euskera, castellano y otros idiomas, con presencia de artistas vascos, estatales e internacionales.

La venta de entradas para todos los eventos comenzará el 11 de diciembre, a las 9.00 horas. Disponibles de forma online, a través de www.kutxabank.es, y presencial, en Lobiano Kulturgunea, en Goienkale número 10.

