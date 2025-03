Victoria Federica desvela cuál fue su peor momento en 'El desafío': «Me cayó una…»

Joseba Fiestras Jueves, 27 de marzo 2025, 23:15 Comenta Compartir

Compartir anécdotas de los retos más difíciles, revelar detalles inéditos de su paso por el concurso y desvelar cómo se están preparando para la última y decisiva gala era el objetivo de los cuatro finalistas de 'El desafío' en su visita a 'El Hormiguero'. Victoria Federica, Susi Caramelo, Lola Lolita y Gotzon Mantuliz acudieron a la llamada de Pablo Motos y, como es habitual en ellos, no faltaron las risas y momentos de complicidad antes de enfrentarse a la recta final del exigente formato. «Me ha encantado la experiencia, volvería seguro. He aprendido mucho y he conocido a muchísima gente. Si con la nueva temporada voy a ver todos los días a los nuevos concursantes y soy como una más del equipo», admitía la sobrina del Rey. Sin embargo, Lola Lolita torcía el gesto. «Parece una tontería en la tele, pero es muy duro, se pasa muy mal. En directo, es que no daba una, me ponía muy nerviosa», afirmaba la influencer asegurando que ella no volvería a participar en 'El desafío'. Y eso que ahora es colaboradora de 'El Hormiguero'. «Muchos dicen que estoy enchufada», denunciaba. Y su sentencia la aprovechó otra de las colaboradoras del programa de Motos. «Lolita y yo hemos recibido unos 'hates' exagerados. Parece que somos unas inútiles y nos han regalado todo en la vida. A ella, seguramente si, a mí ya te digo que no», reivindicaba con sorna Caramelo.

Gotzon hablaba de la envidia que le han cogido las chicas que le acompañaban. «Me tienen tirria, Lola sobre todo. Acababa una prueba y todos venían a abrazarme y le veía a Lola detrás poniendo caras», comentaba el vasco. «Es don perfecto», remataba Victoria Federica. «Si es cierto que yo me sigo sorprendiendo que de doce pruebas no fallara ninguna, que era muy probable por los nervios o así, pero la verdad es que he tenido mucha suerte y me lo he currado mucho», manifestaba Gotzon. Susi Caramelo tenía miedo a las alturas, al agua… «Siempre he dicho que a mí me da miedo todo hasta que me ponen dinero por medio», ironizaba la cómica. Y aprovechaba para denunciar. «El 'hater' es un triste que no tiene nada productivo que hacer. Es como el gilipollas qué está en su casa viendo el fútbol y dice que ese penalti lo metía él. Pues vete al campo y márcalo. Hemos hecho pruebas muy difíciles. Yo ahora estoy haciendo una cosa cada vez que alguien me critica, me meto en el perfil de cada 'hater' a ver quién lo tiene abierto. El otro día una señora lo tenía abierto, y en su última foto ponía: celebrando los cincuenta. Y le puse que parecían sesenta. Jódete», afeaba.

«A mí nadie me odiaba, y ahora son de cincuenta para arriba los que me odian. Me ven una niñata estúpida», decía Lolita con cara de incredulidad. A la hija de la Infanta Elena le pasó factura ser la primera en hacer la apnea. «Era mi primer programa, la primera vez que me ponía delante de una cámara, y estaba atacada. Me metí en el agua y empecé a temblar. El otro día vimos la prueba otra vez y decían todos: Si pestañeas, te lo pierdes. Y luego, Jorge Ventosa me decía que no salí seca de milagro. Bueno, me cayó una…», recordaba Victoria Federica que aguantó poco más de un minuto sin respirar.