Verdeliss culmina hoy su reto extremo maratoniano entre la admiración y la polémica

Jueves, 6 de febrero 2025

Siete maratones en siete continentes en siete días… y a 4 minutos y 30 segundos el kilómetro la mayoría de ellos, un ritmo que para la gran mayoría de los corredores 'populares', sobre todo mujeres, será siempre inalcanzable. Aunque fuera 'solo' una maratón al año. Incluso únicamente en un 10k esporádico.

Si no hay contratiempos, este jueves en Miami Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, culminará su particular reto. La «hazaña» de la conocida 'influencer' se ha convertido en tema casi exclusivo de conversación en los foros y en las redes del atletismo popular, en los que Unzu cuenta con una legión de admiradores pero también con numerosos detractores. Corredores críticos con la famosa deportista que recuerdan que sus tiempos están «muy lejos» de marcas de atletas profesionales casi desconocidas a las que nadie mira porque no «viven de las redes».

Pero lo cierto es que la participación en el World Marathon Challenge de esta madre navarra de ocho hijos, concursante de 'Gran Hermano' y que roza ya la cuarentena no solo es tema único de conversación entre esos corredores de base.

Por primera vez, un reto de estas características de una 'influencer' ha superado, con mucho, las redes sociales y los foros especializados de running para desembarcar en informativos y páginas de periódicos generalistas. Allí espectadores y lectores aejnos hasta ahora al atletismo popular han seguido esta semana las andanzas de Verdeliss, viendo como, con una regularidad pasmosa para correr los 42.195 metros en poco más de tres horas, ha ganado en su categoría (femenina) o en la absoluta las maratones del 31 de enero en la Antártida; 1 de febrero en Ciudad del Cabo (Sudáfrica); 2 de febrero en Perth (Australia); 3 de febrero en Dubái (Emiratos); 4 de febrero en el circuito del Jarama, en Madrid; y 5 de febrero, en Fortaleza (Brasil). Todo ello a expensas de ver qué ocurre este jueves en Miami (Estados Unidos).

Nadie, ni siquiera los más críticos con la gesta de Unzu, ponen en duda su capacidad física y, sobre todo, su fortaleza para aguantar sin lesiones casi 300 kilómetros, 'descansar' en los vuelos transcontinentales y volver a ponerse en la línea de salida para correr a unos ritmos fuera de alcance de la mayoría. Nadie, tampoco, cuestiona el enorme mérito de una mujer que en pandemia decidió cambiar su hábitos de vida y que el pasado mayo se proclamó campeona de España de 100 kilómetros en ruta con la quinta mejor marca española de la historia en la distancia (7 horas 59minutos y 30 segundos).

«Es una tipa excepcional. Pasamos mucho tiempo juntos corriendo juntos en la maratón de Doha el pasado 15 de enero. Fue una grata sorpresa. Solo quería saludar y al final terminamos contando anécdotas a cuatro minutos el kilómetro y echando risas», recuerda el sevillano Moisés Liébana, quien ya había coincidido semanas antes con Verdeliss en Berlín, Chicago y Valencia, pero sin hablar con ella. «Tiene todo mi reconocimiento como atleta. Correr siete maratones en siete días a esos ritmos no es fácil para nadie», afirma Liébana.

Efectivamente nadie discute esos ritmos, pero sí hay muchos que ponen en duda el nivel de los contrincantes de Unzu en este reto en el que ella ha ganado casi todo. Solo corren 65 atletas (las plazas de chárter que salta entre continentes) y, a diferencia de otras muchas pruebas, el corte de acceso no lo fijan las marcas deportivas, sino el dinero. Inscribirse cuesta 49.500 dólares (unos 47.500 euros) y entre los participantes en otras ediciones ha habido excéntricos octogenarios adinerados que 'andaban' las maratones.

«Uno ya empieza a estar cansado de la repercusión mediática de una 'carrera' para ricos» ha escrito en sus redes Ricardo Abad, quien en 2012 -sin demasiado apoyo de los medios y menos de unas redes que apenas nacían- completó 607 maratones seguidos en 607 días en busca de fondos para la investigación de enfermedades raras, un fin de benéfico que también persigue Verdeliss.

«El reto ha generado una gran atención mediática y comentarios en medios no especializados en atletismo que parecen elevar los logros de Estefanía a una categoría de élite, aunque no es así. Aún teniendo mucho mérito lo que ella hace, no es comparable a nivel puramente deportivo, competitivo y de atletismo profesional con lo que hacen atletas españolas con marcas mucho mejores en maratón», explica Luis Blanco, ex 'speaker' de carreras populares y uno de los periodistas especializados en atletismo popular más reconocidos de España.

Verdeliss igual no es élite, pero las maratones del World Marathon Challenge tampoco son las únicas que ha ganado en los últimos meses. Se ha impuesto en tres maratones en su categoría de edad (Doha, Curitiba y San Juan) y otros cinco en categoría absoluta (Báscones de Ojeda, Helsinki, Hesbaye, Logroño y Bilbao). Eso sí, su mejor marca, en Valencia en 2024, con 2 horas y 49 minutos, no pasa de ser un tiempo notable para una corredora popular, pero muy lejos de una marca de élite. De hecho, en la capital del Turia, en una competición de gran nivel internacional, 110 mujeres entraron en meta antes que ella.

«He estado en carrera con ella en Chicago y Valencia compartiendo unos kilómetros mientras yo marcaba el ritmo al grupo y verla correr es un poema. Pero otra cosa es su reto, que es un sueño inalcanzable para muchos, pero no por la forma física, sino por el coste económico. He estado a punto de pedir un préstamo para hacerlo el año pasado pero no es el momento», se lamenta el vallisoletano Jaime Gutiérrez, más conocido en el mundo del running 'extremo' como @yonkidelrunning. Gutiérrez no tiene la atención mediática de la conocida 'influencer' navarra pero presenta, si cabe, un currículum tan impresionante como Verdeliss. Siendo un 'popular' de élite es liebre de mujeres profesionales. Casi cada fin de semana hace de 'pacer' en grandes maratones internacionales y solo en 2024 corrió 30 'pruebas reina' con un tiempo de finalización medio de 2 horas y 51 minutos, casi todos por debajo de las 3 horas.

Pero 'Yonkidelrunning' no tiene el flujo monetario y la visibilidad que a Unzu le proporcionan los dos millones de suscriptores en Youtube y el millón de seguidores en Instagram, muchos de provenientes de la época en la que solo era famosa en las redes por contar la vida de su multitudinaria familia.

De maratones en las piernas también sabe David Panos, presidente del Club 100 Maratones de España, con 159 pruebas de Filípides concluidas, entre ellas cuatro consecutivas en cuatro días. Él sí se quita el sombrero ante Unzu sin matices. «Sin duda es una mujer con una fuerza extraordinaria, marcando unos tiempos que a muchos de los corredores populares nos gustaría poder llegar a alcanzar, pero que lamentablemente, nuestras piernas no nos dan», apunta Panos, quien el martes entregó en el Jarama a la 'influencer' la camiseta del club centenario en forma de reconocimiento por su reto.

«Si se atiende al perfil de Estefania en Instagram se corre el riesgo de pensar que es una mujer frívola que deja a sus ocho hijos en casa a cargo de su marido o de sus padres para convertirse en la reina del postureo. En cambio, cuando hablas con ella se percibe a una mujer empoderada capaz de hacer frente a todos los retos que la vida le plantea». El que habla es Íñigo Corral, 'runner', periodista y uno de los primeros informadores que entrevistó a Verdeliss cuando todavía su nombre no copaba todo por el actual reto. Él también es de los que piensa que la 'influencer' navarra va a hacer historia este jueves en Miami.