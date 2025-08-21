Un valenciano viaja a Euskadi para encontrar a un vasco que les ayudó en la dana: «Solo sé que se llama Iñaki» Su hija comparte la anécdota a través de la red social TikTok

G. C. Jueves, 21 de agosto 2025, 19:36 | Actualizado 19:56h.

Utilizar las vacaciones para viajar al País Vasco. Y no por turismo, sino como gesto de agradecimiento. Eso es lo que ha hecho un valenciano, Toni Romano, para reconocer la labor de un vasco que colaboró en Paiporta para hacer frente a los enormes daños ocasionados por la dana.

La historia la cuenta su hija Cris R. Blanco en TikTok. Y lo hace mostrando en la red social china los audios de WhatsApp que su progenitor ha mandado por el grupo de su familia. «El lunes empiezo las vacaciones, voy a Gipuzkoa, al País Vasco, a buscar a ese señor que conocí aquí por la dana», les comenta. Su hija se muestra incrédula.

«Que sí, que sí. Que voy. Solo sé que es de un pueblecito que se llama Berastegi y que su nombre es Iñaki... y ya veras como lo encuentro. Le voy a llevar un detalle», promete el hombre.

Su hija comparte el regalo, una placa conmemorativa por su ayuda al pueblo de Paiporta. Lo que no se cree es que vaya a tener suerte en su búsqueda. «Claro que lo voy a encontrar. No sabes quién soy yo». Y tenía razón. Lo siguiente que se ve en el vídeo es una foto de su padre con Iñaki, al que luego se le ve feliz levantando la placa en una comida con varios comensales. No contaba la hija con que en esa localidad apenas son un millar de vecinos.