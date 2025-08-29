El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión

El actor ya no vive en su casa sino en otra en la que está atendido por profesionales las 24 horas

Silvia Osorio

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:00

El estado de salud de Bruce Willis ha empeorado. A sus 70 años, el protagonista de títulos emblemáticos como 'La jungla de cristal' y 'El sexto sentido' sufre una demencia frontotemporal que en los últimos meses se ha agravado y que ha obligado a su familia a tomar una drástica decisión. En 'Good morning America', uno de los programas con más audiencia en Estados Unidos, su esposa desde hace 16 años, Emma Heming Willis, ha confirmado que «ahora vive en una segunda casa donde recibe atención médica las 24 horas del día».

La estrella de Hollywood lleva retirado del cine desde que en 2022 fue diagnosticado de afasia, un trastorno del habla que puede ser causado por un ataque cerebrovascular o un traumatismo, y que fue el anticipo de la enfermedad que ha incapacitado al actor.

Aunque físicamente está bien, a nivel cognitivo, el intérprete está perdiendo la capacidad de hablar y sufre pérdidas de memoria. «Bruce está en muy buena forma, en gran salud, en general. Es solo su cerebro el que falla», comenzó explicando su esposa ante Diane Sawyer, que trasladó a su esposo a una segunda casa de una sola planta para recibir las atenciones necesarias. «Es lo que él hubiese querido en este momento y lo que querría para sus seres queridos. Tenerle en casa estaba resultando imposible. Ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas», apostilló.

Emma, que acudió al programa para presentar su libro 'The Unexpected Journey' (que se traduce como 'El viaje inesperado') -sale a la venta el 9 de septiembre-, contó que desayuna y come con el actor todos los días. El resto del día está acompañado por profesionales.

«Solo quiero sentir que tengo conexión con él»

Por el momento, Willis reconoce a su mujer, a sus cinco hijas y a su expareja, Demi Moore, que forma parte de su círculo más cercano y es un apoyo fundamental para el actor. «Y eso es todo lo que necesito, ¿sabes? No necesito que él sepa que soy su esposa, que nos casamos tal día, y esto es lo que es, no necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo«, señaló.

El calvario comenzó en 2022 cuando los seres queridos del actor se percataron de que algo no iba bien. «Para alguien que siempre fue muy hablador y muy participativo, de repente estaba más callado. Y en las reuniones familiares se quedaba un poco al margen», explicó su mujer. Lo que más le inquietó fue un cambio en su carácter: «Se mostraba más distante, frío, no era Bruce, que siempre ha sido cálido y muy cariñoso. Verlo tan diferente fue alarmante», reveló en la entrevista.

A ello se sumaron síntomas más concretos: la reaparición de la tartamudez que sufrió de niño, olvidos de frases y señales durante los rodajes, momentos de confusión. Desde entonces, su estado de salud mantiene en vilo a sus millones de fans en todo el mundo.

