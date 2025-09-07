El truco de un viajero para evitar gratis los asientos del medio en vuelos de aerolíneas 'low cost' como Ryanair El creador de contenido 'Ingeniero Viajero' lo ha compartido con sus seguidores de Instagram

La decisión de la gran mayoría de aerolíneas de cobrar por la elección de asientos es algo que incomoda a los pasajeros desde hace años. Ahora, toca rascarse el bolsillo si quieres asegurarte de viajar al lado de tus acompañantes o situarse en una zona determinada. Sin embargo, algunos tiran de ingenio como el creador de contenido 'Ingenieroviajero', que ha compartido en su Instagram un curioso método para evitar que te toque el asiento del medio.

Se trata de una maniobra un poco farragosa, pero muy efectiva. El truco se aplica durante el check-in online, cuando las aerolíneas te muestran el mapa del avión y dan la opción de elegir asiento. Suele estar disponible desde 24 horas antes del despegue. Su secreto es esperar hasta que queden menos de 25 asientos disponibles antes de elegir el suyo, lo que incrementa las posibilidades de que los que quedan son pasillo o ventana.

Avisa el influencer que no es un método infalible, pero que a él le ha funcionado. «También funciona en empresas de bus y trenes. Y en muchas aerolíneas 'low cost'. Puede hacerse, aclara, tanto desde el móvil como desde el ordenador. Aunque es »más fácil« desde el segundo. »Al elegir el asiento en el check-in, fíjate cuántos quedan disponibles. Abre entonces una pestaña en otro navegador y pretende comprar todos los asientos que quieras evitar. La plataforma los bloquea durante diez minutos sin necesidad de pagar. Eso hace que todos los del medio o los que no quieras no estén disponibles y se te asignen los que quieres«, cuenta.

«Es un truco un poco rata, pero las aerolíneas nos llevan a esto y puedes ahorrarte mucho dinero por año si viajas mucho», reconoce el creador de contenido.

