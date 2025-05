Tensión en 'Supervivientes': Manuel se hunde al conocer la supuesta infidelidad de su novia

Joseba Fiestras Lunes, 5 de mayo 2025, 07:10 Comenta Compartir

Aquello de que los participantes de un 'reality' como 'Supervivientes' no podían conocer nada de lo que ocurre fuera de la isla, es decir, que bajo ningún concepto puede llegarles información del exterior, ha pasado a mejor vida. Ahora manda el jaleo, las broncas, y si son externas tampoco pasa nada, la cuestión es agitar el avispero. De ahí que, a Manuel, por ejemplo, le bombardeen con noticias que poco tienen que ver con la supervivencia. Gloria, hermana del ex de 'La isla de las tentaciones', cruzaba el Atlántico para visitarle. Hasta aquí todo bien, pero la joven había pasado por varios platós de Telecinco insinuando que la novia de Manuel le había sido infiel y, aunque en un principio obviaba esa información ante su hermano, la organización del programa se encargaba de sonsacárselo.

Para disfrazar la ocurrencia, el formato utilizó botellas con mensaje, como las de los náufragos. Sandra Barneda proponía al participante que encontrara tres botellas en la playa. Solo hallaba dos, la tercera estaba en manos de su hermana. Tras los abrazos de rigor, llegó el mazazo. Los envases iban llegando con titulares de las noticias que ya habían salido en diferentes programas de la casa. «Han salido cosas de que se ha liado con gente», arrancaba titubeante Gloria. Manuel le miraba alucinado. «Eres mi hermana, así que me fio de ti. ¿Cómo lo ves?», preguntaba el joven. Ella trataba de tranquilizarle. «He sacado la cara por ti, pero ella lo negaba todo el rato. Los vídeos que salían, la verdad, estaban bastante distorsionados. Yo esperaría a hablar con ella», aconsejaba. El aludido torcía el gesto. «La verdad es que estaba bastante ilusionado con la relación, es una de las pocas chicas que me he ilusionado de verdad. Tendré que sentarme y hablarlo con ella. Me dolería mucho si es cierto», asumía Manuel cariacontecido.

Lo que no sabían ni Manuel ni Gloria es que Gabriella también está en Honduras. El concursante no se encontrará con ella hasta el próximo martes, en 'Conexión: Honduras'. Antes, la ex tentadora coincidió con Montoya y Anita. A la pareja les habían vendido que acudían a una cena romántica, lo que no esperaban es que Gabriella fuese su camarera. Y llegaba con ganas de jarana porque lo primero que hizo fue tirar de reproches y atacar al de Utrera. «No voy a participar del circo que quieres, tú lo que quieres es esto», censuraba el sevillano que reclamaba la atención de Barneda desde España, rogándole que acabara la farsa y les dejaran disfrutar de la cena en paz. Al final, el trío acabó acercando posturas. «Me encantaría que arregléis lo vuestro», expresaba Gabriella. Lo del ágape deberá esperar.

Si Montoya y Anita son capaces de guardar el secreto y no desvelar que Gabriella está en los Cayos Cochinos, disfrutarán del almuerzo el próximo martes. Ya veremos si esta vez lo harán solos o en compañía.

