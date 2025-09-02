El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: comprobar resultados del 2 de septiembre

Telecinco hace oficial el fichaje de Lydia Lozano, que se desmarca del núcleo del extinto 'Sálvame'

Volverá a la cadena de Mediaset en el regreso de 'De viernes' tras el verano

G. C.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:23

Lydia Lozano regresa a Mediaset por primera vez tras el final de 'Sálvame'. Era un secreto a voces y Telecinco ya ha confirmado su vuelta en el programa '¡De viernes!' como colaboradora. «La periodista debutará este viernes 5 de septiembre coincidiendo con el arranque de la nueva temporada del exitoso formato de Telecinco conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona», anunciaba la cadena en sus redes sociales.

El vídeo con el que se ha hecho oficial su fichaje muestra a Lozano llegando a las puertas de Mediaset conduciendo un descapotable rojo en cuya matrícula se lee 'Lydia'. La protagonista se baja, se encoge de hombros y entra. Lydia Lozano había estado «desaparecida» estas semanas. Tras el fiasco de 'La familia de la tele', trascendió que no seguía en 'No somos nadie', el magacín de TEN que pasaron a conducir María Patiño y Belén Esteban tras su corto periodo en La 1.

De esta manera, Lozano rompe con sus compañeros del universo 'Sálvame' para participar en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, sucesor de 'Sálvame Deluxe'. A pesar de la cancelación de 'La familia de la tele', seguía ligada a TVE con apariciones en otros espacios.

Lydia Lozano sigue el camino de otros colaboradores del extinto magazín presentado por Jorge Javier Vázquez, que han vuelto a recalar en la cadena privada. Es el caso también de Terelu Campos, quien tras una etapa en La 1 ha sustituido a Emma García al frente de 'Fiesta' durante el verano. Tras la polémica cancelación en Telecinco, Lozano sí estuvo, tanto en 'Ni que fuéramos shh' en TEN, y el docureality 'Sálvese quien pueda' en Netflix. No obstante, se incorporó a la cadena pública y participó en varios programas como 'Mañaneros' o 'D Corazón'.

