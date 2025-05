Tamara Falcó celebra la elección de León XIV: «Me encanta que sea agustino»

Leire Moro Viernes, 9 de mayo 2025, 09:02 | Actualizado 09:19h. Comenta Compartir

La Iglesia Católica ya tiene un nuevo líder espiritual. El pasado jueves por la tarde, la fumata blanca emergía de la chimenea de la Capilla Sixtina. Se desataba así una oleada de emoción entre los fieles congregados en la Plaza San Pedro. La noticia, como era de esperar, ha protagonizado además de los informativos de los medios de comunicación los espacios de entretenimiento como 'El Hormiguero'. Allí acudió Tamara Falcó, colaboradora del espacio, que dio su primera impresión como católica sobre el nuevo Papa. Horas antes ya había manifestado en redes sociales que estaba pendiente de la chimenea de San Pedro, compartiendo imágenes del momento en el que el nuevo Papa saludaba desde el balcón del Vaticano.

Durante la tertulia del programa, Falcó se mostró profundamente emocionada y compartió con sus compañeros su primera impresión sobre el nuevo pontífice. «A mí me encanta que sea agustino. San Agustín era converso. Santa Mónica era su madre y no paraba de rezar por él y al final se convirtió. Él escribió 'Las confesiones de San Agustín'. Es muy bonito porque yo, como conversa, veo cómo al final Dios nos ama a todos», explicó.

La espiritualidad de Tamara quedó patente también en un breve pero significativo intercambio con Cristina Pardo, quien comentaba desde Roma que, aunque no era creyente, se había contagiado de la emoción colectiva. «No eres creyente aún», le respondió Tamara con una sonrisa.

Además, Falcó aprovechó la ocasión para recordar una anécdota vivida con el anterior Papa, Francisco, en la que un error de protocolo terminó mostrando la cercanía del Pontífice argentino. «Yo estaba preparando una reunión con jóvenes y dignatarios. Pensaba que yo iba, no que organizaba. Pues me equivoqué y dije que los niños subieran a saludar al Papa, pero no estaba en el guion», relató. Lejos de enfadarse, Francisco reaccionó con amabilidad. «Se lo tomó fenomenal. Yo sabía que me había equivocado. Su reacción me encantó. Era muy cercano. Hablaba mucho de la familia».