El surrealista momento en el que Patxi Salinas la lía en el 'Grand Prix' y Ramón García acaba por los suelos

Herencia (Ciudad Real) y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) fueron los contendientes este lunes en la cuarta entrega del 'Grand Prix 2025'. Los vecinos de ambos municipios progatonizaron una intensa batalla, dejándose la piel por sus pueblos en cada una de las pruebas. 'La patata caliente', los 'Troncos locos', los 'Pingüinos matemáticos'... Pero, sin duda, la anécdota más llamativa la han dejado los 'Super bolos', uno de los juegos más emblemáticos del programa de TVE.

La prueba puso en verdadero peligro a Ramón García, que acabó por los suelos para evitar ser golpeado por el balón. Hasta en tres ocasiones, el tirador del equipo salmantino, en su objetivo de derribar a los bolos manchegos, lo lanzó hacia él y el presentador vizcaíno, caracterizado por sus ocurrencias y divertidos comentarios, tuvo que emplearse a fondo para no salir accidentado.

Sin embargo, no fue la destreza en el juego del tirador lo que dio lugar a este insólito momento que ha generado un sinfín de reacciones en X. Quien la lió fue el padrino de Peñaranda de Bracamonte, Patxi Salinas, que no acertó con sus indicaciones al tirador. «Pero como que bien», le espetó 'Ramontxu' al exfutbolista del Athletic, quien repitió en varias ocasiones al tirador que estaba «bien situado. «No has dado ninguno», insistía el ahora entrenador al encargado de tirar el balón. «Pero como que ninguno, si estaba yo», replicaba el presentador vizcaíno.

Urduliz, clasificado para la final

Salinas, que ganó dos Ligas, una Copa y una Supercopa como rojiblanco, se encargó de escoltar al equipo castellano-leonés. Se trata de un municipio situado a 40 kilómetros de Salamanca y con algo más de 6.000 habitantes. Sin embargo, el ganador de la noche fue el equipo manchego, que se ha situado en cabeza en el ranking general.

El próximo lunes se disputa el último duelo clasificatorio de la temporada, entre L'Arboç (Tarragona) y Cubas de la Sagra (Madrid). Por el momento, Herencia (Ciudad Real) lidera la clasificación con 32 puntos y Urduliz, el representante vizcaíno, le sigue de cerca con 28, por lo que se asegura su presencia en la final.