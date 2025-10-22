El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Banderas con su hija Stella del Carmen. EFE

Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

La joven ha revelado lo que le enamoró de su marido, Alex Gruszynski: «Su estabilidad, su honestidad y su lealtad»

Joaquina Adueñas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:07

Comenta

«Un vestido que pareciera sacado de una historia de fantasía. También algo un poco gótico, muy romántico e inspirado en el encaje español», así describe Stella Banderas el diseño elegido para su boda con Alex Gruszynski que ya pudimos atisbar gracias a la foto publicada por la revista 'People' y que ahora hemos podido ver en todo su esplendor en la exclusiva de la revista '¡Hola!'. Un modelo diseñado junto a la firma Rodarte de encaje y gasa con escote corazón y un largo velo que completó con un original ramo de calas negras. Cumpliendo con la tradición, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha contado que «lo nuevo es mi vestido, por supuesto. Lo prestado, una joya de la familia de mi madre. Lo azul, un bordado, casi oculto, en el traje».

Stella ha expresado que casarse con Alex «es un sueño» y que hacerlo en España «lo ha hecho aún más especial». Además, ha recordado cómo le enamoró «su estabilidad, su honestidad y su lealtad». «Es la persona que me conoce desde la infancia, sabe quién soy y me quiere incondicionalmente. Es mi mejor amigo», ha expresado. «Es mi hogar, no hay drama, no hay fuegos artificiales innecesarios, solo paz», ha dicho.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  3. 3

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  4. 4 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  5. 5 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  6. 6 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  7. 7

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  8. 8 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  9. 9 Las ocho mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  10. 10

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia