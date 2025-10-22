La señora mayor que casi le roba el protagonismo a Rosalía en la Gran Vía de Madrid La catalana colapsó la plaza Callao pero tuvo que compartir los focos con una mujer que sorprendió a todos los fans con sus gestos desde un autobús

A.M. Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:29 Comenta Compartir

Rosalía no fue la única protagonista el lunes en la Gran Vía madrileña. La catalana colapsó la principal arteria de la capital y reunió a medio centenar de personas en Callao para anunciarles por sorpresa que su nuevo disco, 'Lux', sale a la venta el próximo 7 de noviembre. Pero hasta que no se produjo el anuncio, a eso de las 21.30 horas, los fans aguardaban con ansias la llegada de su referente musical. Y durante la espera, una señora mayor le 'robó' el protagonismo a la cantante.

En los vídeos difundidos a través de redes sociales como TikTok se ve cómo una mujer, que viajaba en uno de los autobuses municipales de Madrid, saluda y lanza besos a la multitud que se agolpa a ambos lados de la carretera.

Los fans ovacionaron a la mujer y la conductora del autobús también se animó a lanzar unos cuantos besos a los fans. La imagen ya se ha hecho viral en las redes sociales.

Pero más allá de lo que significó el evento, a Rosalía le puede salir cara la broma. El Ayuntamiento de Madrid estudia si Rosalía solicitó el permiso pertinente para presentar el que será su nuevo disco. Según el Consistorio, todo apunta a que no había una autorización «expresa».

La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, señaló este martes que se está analizando si la artista contaba con los permisos necesarios y, de no ser así, «se actuaría en consonancia». El Ayuntamiento revisa si el evento fue comunicado a alguna de sus áreas —Seguridad, Movilidad o Cultura— o al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, aunque Sanz insistió en que «no parece que hubiera autorización expresa». Una versión que se reafirma con la ofrecida por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que aseguró que «no consta» ninguna solicitud de permiso.

La versión ofrecida por la Policía Municipal es que, en el momento de la 'performance' llegó a haber cerca de 500 personas en la plaza. Sobre las 21.30 horas mandaron cerrar el acceso al metro en la estación de Callao y poco después se cortan las calles de Jacometrezo y el carril de subida a la plaza, donde Rosalía ponía fin a su silencio musical tras tres años desde la publicación de su último disco, 'Motomami'.

Temas

Rosalía

Audiencias