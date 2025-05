Sebastián Yatra: «Me metieron en la cárcel por saltar de un balcón»

Joseba Fiestras Lunes, 12 de mayo 2025, 22:53 Comenta Compartir

Desde que 'Tacones Rojos' se convirtió en un fenómeno viral que puso a bailar al mundo entero, Sebastián Yatra no ha dejado de demostrar que es mucho más que un ídolo del pop romántico. El colombiano ha sabido evolucionar manteniéndose fiel a su esencia y, este año, el artista sigue sorprendiendo con nuevas colaboraciones, explorando sonidos maduros y letras más profundas, sin perder ese carisma que lo llevó a lo más alto. Su nuevo trabajo de estudio se llama 'Milagro'. «Este disco fue la oportunidad de ir muy dentro en mi corazón y 'Milagro', para mí, es un concepto hermoso porque cada uno tiene su definición. Normalmente es como una cosa gigante que pasa solamente una vez en la vida, pero hay otra definición que dice que un milagro puede ser algo tan sencillo como cambiar la perspectiva y darse cuenta de que todas las cosas que nos pasan en la vida son un milagro. Es algo bonito», definía.

«A mí, una vez me metieron a la cárcel por saltar de un balcón», exclamaba de repente Yatra dejando boquiabierto a Motos que reclamaba más información. «Tenía 18 años y estaba en Panamá City, Florida. Pero no les recomiendo saltar balcones. Estuve 27 horas en la cárcel. Fue complicado. Lo pasé mal, pero lo celebré mucho cuando salí. Fue una experiencia interesante de vida», relataba el cantante. El presentador seguía indagando. «En la celda había un tipo al que yo no conocía. Nos metieron a un amigo y a mí juntos a la cárcel, pero no compartíamos celda. Yo iba vestido como un preso, y en la celda una litera. Me subí a la cama de arriba sin hacer ruido. Me tumbé y miré al techo casi sin respirar. Y el tipo me preguntó a ver por qué me habían metido ahí. Yo le conté mi historia y él me contó la suya. Nos hicimos amigos», rememoraba entre risas.

Una de sus últimas canciones, 'La pelirroja', cuenta con el apoyo de Tom Hanks. «Con su esposa, hice una canción para la película 'Un vecino gruñón' porque ella me había visto cuando cante en los Oscar. Así conocí a Tom. Fuimos a cenar en Los Ángeles una vez. Nos llevamos muy bien. Y ahorita fui a Nashville a cantar en un show sinfónico con ella y le dije a Tom a ver si me ayudaba a encontrar a la pelirroja. Él no para de escucharla», descubría sobre su amistad con la estrella de Hollywood. Sobre la cita con Hanks, el intérprete colombiano reveló más datos. «Cuando acabó la cena, pensaba que se iba a ir en un cochazo, pero se fue como en un Twingo. Creo que lo hace para pasar desapercibido, que nadie mire al carro», comentaba.

Si último single se titula 'Disco rayado' y habla sobre una relación rota. «El milagro de esta canción es el desahogo. Esa canción dice cosas que, muchas veces, a todos nos cuesta aceptar», afirmaba Yatra. Este verano le toca gira. Y cuando acaba un concierto, «a veces salgo y otras, me voy directo al hotel a descansar. Lo que hago siempre es descansar la voz durante veinte minutos. No hablo», explicaba.