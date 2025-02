Rosario Flores desvela en 'El Hormiguero' cuál es la canción que más le duele

Joseba Fiestras Martes, 4 de febrero 2025, 22:46 Comenta Compartir

Es ya una habitual de 'El Hormiguero' y quería presentar su nuevo álbum en el programa de Pablo Motos. Rosario Flores estrena 'Universo de ley', sus grandes éxitos con artistas variados. «Ha sido un disco muy elaborado porque era muy difícil. Primero porque son canciones que ya se conocen y a la gente le gustan como estaban hechas. Y luego porque, claro, tienes que encontrar a los artistas adecuados para cada una de ellas. He estado dos años haciéndolo», contaba la artista.

«He querido ser auténtica en este disco, no ser oportunista para nada. No me he querido ir con artistas que ahora tienen muchos seguidores o muchos éxitos. Todos los que están me han inspirado y tienen algo que ver con mi música y mi vida. Está Fito Páez que para mí es el monstruo de los monstruos y quería que cantara 'No dudaría'. Alejandro Sanz está conmigo en 'Sabor sabor'. Natalia Laforcade, Sebastián Yatra…», detallaba Rosario añadiendo a la lista a compañeros y compañeras como los Gipsy Kings, Malú, La Niña Pastori, Estopa, Diego, el Cigala y Óscar de León, entre otros.

'Qué bonito' es la canción que ella elegiría de toda su trayectoria. «Es la que más me ha dado, pero también la que más duele», confesaba. Y argumentaba su discurso: «Se la escribí a mi hermano Antonio cuando él se fue. Y pienso, vaya tela, soy súper famosa en Latinoamérica y en España por ella, pero si mi hermano no se hubiera ido, yo nunca la habría escrito. Entonces, duele mucho. Es el más y el menos de la vida. Duele y a la vez te llena».

Lleva toda la vida trabajando y es una artista de directos. «Me han pasado tantas cosas en el escenario… Pero las tablas ya te ayudan. Estamos acostumbrados a que te falle un micro, a que te puedas caer, a que te quedes en pelotas… Me ha pasado de todo», recordaba. Motos pedía ejemplos. «La primera vez que fui a Cuba, estaba todo lleno. Y cuando era jovencita iba con bikinis, con el ombligo fuera y tal, y cuando empecé a bailar se me había roto el bikini y estaba en tetas», evocaba entre risas. Y es que se entrega a tope, adelgaza dos kilos en cada concierto. «Pero luego los recupero enseguida porque es líquido. Tengo muchos nervios, mucho temperamento, y eso que procuro tranquilizarme antes. De jovencita salía morada del escenario del esfuerzo. Soy una artista de energía», afirmaba.

Rosario ha viajado por todo el mundo con su música y algunos vuelos han sido accidentados. «Íbamos de México a Colombia y había una tormenta y un rayo le dio al avión. Nos quedamos a oscuras. Menos mal que no los pasó nada, pero tuvimos que darnos la vuelta y volver a México. Estaban esperando los bomberos y todo, fue una movida. Gracias a Dios que los ángeles están conmigo porque no sabes la de aviones que yo he cogido», descubría. Y cuando no llega a tiempo a un recital es capaz de asaltar un coche. «Eso fue una vergüenza. Estábamos en Galicia y como estaba muy cansada les dije que me dejaran dormir y que iría en el último momento. Se quedó conmigo mi asistente, cogimos un taxi y resulta que había mucho atasco. Y no llegábamos. Me puse muy nerviosa, me bajé del taxi, íbamos andando y todos los coches que me adelantaban decían: Mira, si es Rosario, que vamos a tu concierto. Hasta que paré a uno y le supliqué que me llevara. Y me llevaron», declaraba. Otra vez hizo algo parecido, pero con una moto. «Y el chico me decía a ver si podía contar que me había llevado», remataba.

Más anécdotas. «Vas perdiendo la vista con la edad y una vez noté que tenía como una cosa rara en el cuello y me lo arranqué. Creía que era un lunar. Le dije a mi marido a ver que tenía y me decían que una cosa rara. Como pensé que me había arrancado un lunar, me lo volví a pegar. Hice dos galas, canté, sudé, bailé… y cuando llegué a mi casa, me tumbé y mi hijo me tocó y me dijo que era un bicho. Era una garrapata», rememoraba. «Y la garrapata cantó conmigo dos galas», bromeaba.