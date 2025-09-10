El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente

Rosalía protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein

La cantante, alejada de los escenarios desde el pasado año, sigue siendo reclamada por grandes firmas

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:06

Rosalía lleva casi un año sin sacar un trabajo al mercado y, aun así, «la diva española está reescribiendo las reglas una vez más». Es lo que dicen de ella en el número de septiembre de la edición estadounidense de Elle, de la que es portada, y lo que confirma Calvin Klein tomando a la catalana como imagen de su nueva campaña, en la que la bandra sonora es su canción inédita 'De Madrugá'.

«Es mi ropa interior de cabecera desde hace más de 15 años, siempre duermo con culottes de CK blancos», ha desvelado a Vogue, sumando su nombre a una lista de celebridades que han sido también imagen de la firma americana como Kate Moss, Mark Wahlberg, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Madonna , Justin Timberlake, Eva Mendes, Kendall Jenner, Justin Bieber, Jamie Dornan, Gigi Hadid, Brooklyn Beckham, Shawn Mendes, Kaia Gerber, Bella Hadid, el también español Carlos Alcaraz o, incluso, el año pasado, Jeremy Allen White. una de las exparejas de la española.

Su exposición mediática se multiplicará con su aparición en la tercera temporada de la popular serie de HBO 'Euphoria', donde compartirá pantalla con figuras tan influyentes como Zendaya. Un estreno previsto para 2026 que podría coincidir con el lanzamiento de su cuarto y esperado disco, en el que trabaja sin prisas.

