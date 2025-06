Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores se ven las caras en los juzgados tras más de una década de distanciamiento

S. O. Lunes, 23 de junio 2025, 13:52 Comenta Compartir

Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores se han visto este lunes las caras en los juzgados tras años de distanciamiento. Madre e hija han coincidido en la Audiencia Provincial de Madrid por la batalla judicial que la nieta de Rocío Jurado inició contra La Fábrica de la Tele por difundir documentos y datos sobre ella cuando era menor en el documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', emitido en 2021 en Telecinco.

Ambas han acudido para declarar como testigos en el juicio. La relación entre ambas sigue totalmente rota después de una década. En la polémica serie, la única hija biológica de 'la más grande', fallecida en 2006, rompió su silencio tras 25 años sin hablar para relatar con pelos y señales el motivo del desencuentro con su hija y los supuestos abusos por parte de su expareja, Antonio David Flores.

Entre los episodios que desveló Rocío Carrasco se encuentra la demanda que interpuso contra su hija por desencadenar un grave incidente entre madre e hija en 2012, que supuso el fin de la relación. Rocío hija considera que estos papeles, considerados confidenciales, incurren en un presunto delito de vulneración de la intimidad y, por eso, demandó a la conocida productora.

La primera en llegar a la Audiencia Nacional ha sido Rocío Carrasco, que ha declinado realizar declaraciones. A su salida, se ha dirigido a la prensa para decir: «Yo sé que lo tenéis que preguntar, pero no os voy a decir nada». Por su parte, su hija solo ha podido afirmar que «sabéis que esto para mí ha sido siempre un tema que he querido llevar siempre en la intimidad y no tengo nada que deciros».