Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, señala a los conspiranoicos: «Lo de que nos fumigan los aviones...»

A. Mateos Miércoles, 7 de mayo 2025, 07:36 | Actualizado 07:59h. Comenta Compartir

Roberto Brasero fue el invitado de anoche de 'El Hormiguero'. Más conocido como el hombre del tiempo de Antena 3 se ha convertido en las últimas semanas en una de las personas más buscada de la televisión. Dice que le llegan multitud de mensajes a sus redes sociales preguntándoles qué tiempo hará en verano. «Sufro porque no llego a darles respuesta a todos», asegura. Su trabajo va increscendo a medida que avanza la primavera. Primero con las procesiones, luego con el verano...

¿Con cuánto tiempo se puede prever el tiempo? @tiempobrasero tiene la respuesta #BraseroEH pic.twitter.com/YZzc6Dy5kE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 6, 2025

Sobre cómo se calcula la salida de los Pasos, Brasero desveló que la decisión se toma «media hora o una hora» antes y gracias a la ayuda del radar, que es la misma tecnología que utilizan los pilotos de aviones. «Es un elemento fundamental para pilotar y para esquivar los cumulonimbos, que son esas nubes que van creciendo y que si se mete el avión ahí, lo va a pasar mal porque va a haber turbulencias», cuenta.

Y la pregunta del millón, ¿qué tiempo hará en verano? Brasero frenó a Pablo Motos. «No, puedes tener tendencias. Las previsiones estacionales, por ejemplo para el verano, son a grandes rasgos, son a grandes brochazos», le dijo. Eso sí, el hombre del tiempo de Antena 3 sí cree que será más cálido «de lo habitual». La única circunstancia que les permite acertar la predicción meteorológica a quince días vista es cuando «viene un anticiclón de bloqueo».

🌪️ ¿Quién pone el nombre de las borrascas y los huracanes? @tiempobrasero nos saca de dudas #BraseroEH pic.twitter.com/UQAUdcEB7K — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 6, 2025

Roberto Brasero llegó anoche a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro; 'Pequeña historia del clima'. «El tiempo ha evolucionado mucho y yo he vivido esa evolución. Cuando yo llegué a la televisión para dar el tiempo, lo daba un señor delante de un mapa. Ha evolucionado en paralelo a como ha evolucionado la propia comunicación audiovisual», relató.

Lo que no ha cambiado son los conspiranoicos. Estuvieron y están hoy en día. Para Brasero es una «pérdida de tiempo» entrar en una discusión con ellos. El público y Motos aplaudieron la respuesta y Brasero continuó con su explicación. «A mí el negacionismo tampoco me parece mal. Es decir, la ciencia no es un dogma de fe, no te la tienes que creer. La ciencia está ahí para discutirla y puede haber discusión con gente que no está de acuerdo. Lo que sí me parece mal es ese paquete conspiranoico de que nos fumigan los aviones, la tierra es plana y los bulos», zanjó.